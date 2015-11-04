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المعارضة السورية: مقتل ما لا يقل عن 120 جنديا فى اشتباكات بداريا وتدمر

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المعارضة السورية: مقتل ما لا يقل عن 120 جنديا فى اشتباكات بداريا وتدمر المعارضة السورية: مقتل ما لا يقل عن 120 جنديا فى اشتباكات بداريا وتدمر

>أفادت مصادر إعلامية فى المعارضة السورية بمقتل ما لا يقل عن 120 جنديا سوريا جراء اشتباكات فى مناطق مختلفة بالبلاد.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" عن المصادر قولها إن نحو 80 عنصرا من أفراد الجيش السورى قتلوا خلال اشتباكات مع تنظيم داعش فى منطقة الدوة غربى تدمر بمحافظة حمص.

ومن جهته، قال مركز حمص الإعلامى إن داعش كبد القوات الحكومية خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد، وتمكن من السيطرة على حاجزين على طريق حمص - تدمر، وعلى الطريق الواصل بين قصر الحير الغربى ومطار التيفور.

وفى داريا بالغوطة الغربية فى ريف دمشق، قتل 40 عنصرا من أفراد القوات الحكومية خلال معارك مع الجيش الحر، حيث تمكن من صد من صد هجوم عنيف على داريا.

من ناحية أخرى، أفاد ناشطون بسيطرة جماعات سوريا مسلحة على قاعدة تل عثمان الاستراتيجية فى محافظة حماة بعد معارك مع الجيش السورى.
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