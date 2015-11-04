الجيش اللبنانى يضبط مخزنا للأسلحة فى طرابلس بشمال البلاد

>ضبط الجيش اللبنانى مساء أمس مخزنا يحوى على أسلحة منها قذائف صاروخية .>وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبنانى أن قوة من الجيش داهمت مساء اليوم، ملجأ فى أحد المبانى فى محيط منزل أحد الموقوفين فى منطقة دوار أبو على بطرابلس، وضبطت بداخله مخزنا من الأسلحة يحتوى على قاذف أر بى جى، ورشاش و4 بنادق حربية، إضافة إلى 8 قذائف صاروخية وكمية من الذخائر المتوسطة والخفيفة.

وأشار البيان إلى أنه تم تسليم المضبوطات إلى الجهة المختصة لإجراء اللازم وبدأ التحقيق.

وفى عرسال بشمال شرق البلاد ذكر بيان آخر للجيش اللبنانى أن قوة من الجيش أوقفت فى منطقة وادى الحصن بعرسال اليوم، السوريين: حسن عبد الكريم عوض وعلاء الدين سعدية، أثناء تواجدهما فى مبنى قيد الإنشاء فى المنطقة وللاشتباه فى انتمائهما إلى تنظيمات إرهابية وتجولهما دون أوراق قانونية.

وأشار البيان إلى أنه تم تسليم الموقوفين إلى الجهة المختصة لإجراء اللازم".

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