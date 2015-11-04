أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير: أستراليا ربما تستقبل مزيدا من اللاجئين السوريين

Google+ Print
وزير: أستراليا ربما تستقبل مزيدا من اللاجئين السوريين وزير: أستراليا ربما تستقبل مزيدا من اللاجئين السوريين

>ذكرت وسائل إعلام أسترالية أن أستراليا قد تستقبل مزيدا من اللاجئين بشكل أكبر من الـ 12 ألف شخص الإضافى الذين تعهدت البلاد باستقبالهم فى سبتمبر، حسبما صرح وزير الهجرة بيتر دوتون للصحفيين اليوم الأربعاء لدى زيارته مخيمات اللاجئين فى الأردن.

وقالت صحيفة "كانبرا تايمز" إن دوتون سلم أول تأشيرات لجوء إلى الأسر فى السفارة الأسترالية بالعاصمة الأردنية عمان فى إطار برنامج إعادة التوطين الذى يتم بموجبه قبول 12 ألف لاجئ من مخيمات فى الأردن وتركيا ولبنان.

وأضافت الصحيفة أن هذا العدد يأتى على رأس 13 ألفا و750 لاجئا من حول العالم تعتزم أستراليا استقبالهم هذا العام من خلال برنامج إعادة التوطين للأمم المتحدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365