وزير: أستراليا ربما تستقبل مزيدا من اللاجئين السوريين

>ذكرت وسائل إعلام أسترالية أن أستراليا قد تستقبل مزيدا من اللاجئين بشكل أكبر من الـ 12 ألف شخص الإضافى الذين تعهدت البلاد باستقبالهم فى سبتمبر، حسبما صرح وزير الهجرة بيتر دوتون للصحفيين اليوم الأربعاء لدى زيارته مخيمات اللاجئين فى الأردن.

وقالت صحيفة "كانبرا تايمز" إن دوتون سلم أول تأشيرات لجوء إلى الأسر فى السفارة الأسترالية بالعاصمة الأردنية عمان فى إطار برنامج إعادة التوطين الذى يتم بموجبه قبول 12 ألف لاجئ من مخيمات فى الأردن وتركيا ولبنان.

وأضافت الصحيفة أن هذا العدد يأتى على رأس 13 ألفا و750 لاجئا من حول العالم تعتزم أستراليا استقبالهم هذا العام من خلال برنامج إعادة التوطين للأمم المتحدة.