وزير الدفاع العراقى يرجح حسم معركة تحرير الأنبار قريباً

>رجح وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى حسم معركة تحرير الأنبار من سيطرة تنظيم داعش قريبا .

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية وزع صباح اليوم الأربعاء أن وزير الدفاع عقد الليلة الماضية مؤتمر العمليات الموسع بحضور محافظ الأنبار وممثل عن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان الجيش بالوكالة ومعاونيه وقادة الأسلحة والصنوف وكبار الضباط فى الوزارة ومسؤول الحشد الشعبى بالمحافظة لمناقشة "العمليات الجارية لتحرير الأنبار والإسناد المقدم من قبل القوة الجوية وطيران الجيش للقطعات البرية ودور الاتصالات فى المعركة".

وقال وزير الدفاع إن هناك "تقدما حاصلا فى معارك تحرير الأنبار" وإن "المعركة ستحسم قريباً بعد تطويق الرمادى بالكامل".