تجديد حبس موظف بوزارة العدل بتهمة حيازة أسلحة بمدينة السلام

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس موظف 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة أسلحة داخل شقته بقصد الاتجار .

كانت نيابة السلام برئاسة المستشار أحمد دبوس وإشراف المستشار محمد عبد الشافى، قد قررت حبس موظف بوزارة العدل 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبطت بحوزته أسلحة نارية كان يتاجر فيها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام معلومات تفيد قيام المتهم "ياسر م" موظف بوزارة العدل بالاتجار فى الأسلحة، وبمداهمة شقته عثر بداخلها على أسلحة نارية، فحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة التى قررت حبسه بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص.