ضبط 33 ألف مخالفة مرورية و9 سائقين تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأسفرت هذه الجهود تحت إشراف اللواء سعيد طعيمة مدير الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة، عن ضبط 33 ألفا و236 مخالفة مرورية متنوعة، وألفين و978 دراجة بخارية مخالفة وضبط 9 سائقين تحت تأثير المواد المخدرة ورفع 626 مركبة متروكة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية .
كانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.