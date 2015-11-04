أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. نظر تجديد حبس محمد على بشر لاتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية

Google+ Print
اليوم.. نظر تجديد حبس محمد على بشر لاتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية اليوم.. نظر تجديد حبس محمد على بشر لاتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية
تنظر، اليوم الأربعاء، جهات التحقيق المختصة تجديد حبس كل من الدكتور محمد على بشر وحسن القبانى وحمزة نجيب "مهندس ورجل أعمال"، والدكتور عاشور غانم "طبيب شرعى"، وشخص آخر، على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 718 / 2015 حصر أمن دولة عليا، لاتهامهم بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية من شأنها الإضرار بمركز القومى والاقتصادى، ومن المقرر أن تشهد الجلسة استكمال التحقيق.

ووجهت النيابة للمتهمين، جرائم الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى بالقوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بمصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»