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اليوم.. طعن البلتاجى وحجازى على سجنهما بتعذيب ضابط بـ"رابعة"

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اليوم.. طعن البلتاجى وحجازى على سجنهما بتعذيب ضابط بـ"رابعة" اليوم.. طعن البلتاجى وحجازى على سجنهما بتعذيب ضابط بـ"رابعة"
تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان، وصفوت حجازى، ومحمد محمود زناتى، وعبدالعظيم محمد، المتهمين فى قضية "تعذيب ضابط فى ميدان رابعة العدوية، أثناء اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى 2013.

وكانت المحكمة أجلت بالجلسة السابقة بعدما طالب فيها دفاع المتهمين بالحصول على نسخة ضوئية من رأى نيابة النقض، غير الملزم للمحكمة، فى القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، عاقبت فى وقت سابق، كلاً من البلتاجى وحجازى بالسجن المشدد 20 عامًا وزناتى وعبدالعظيم بالسجن 10أعوام، لاتهامهم جميعا بـ«اختطاف ضابط وأمين الشرطة وتعذيبهما فى ميدان رابعة العدوية».

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