فيصل بن بندر لـ «الرياض »: تعاون مستشفى الملك عبدالله الجامعي مع (مايو كلينك) مبادرة رائعة

وصف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مبادرة مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة الاميرة نورة بتنظيم المؤتمر الدولي الأول لتطلعات المرضى "ريادة التميز في تطلعات المرضى" بالتعاون من مركز طبي رائد مثل (مايو كلينك) بأنها مبادرة رائعة جداً، وهي محل تقدير التي جعلتنا نصل للعالمية في هذا الاطار، وقال "نهنئ ادارة المستشفى بأن يحقق التطور الكبير والانجازات المتواكبة مع الاهتمام في صحة الانسان في كل مكان".

د. العميل: استحداث خمس كليات صحية تضم سبعة عشر تخصصاً دقيقاً وبها 3174 طالبة

جاء ذلك في رده على سؤال ل "الرياض" عقب رعايته أمس حفل افتتاح المؤتمر والذي تستمر فعالياته ثلاثة ايام واقيم بقاعة المؤتمرات بمقر الجامعة بالرياض.

ولفت سمو أمير منطقة الرياض في كلمته في الحفل الخطابي ما حظيت به جامعة الأمير نورة من دعم واهتمام منذ النشأة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - ورعاية متواصلة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وقال سموه "هذا المعقل العلمي المهم الذي يعتبر أهم ركيزة لتعليم المرأة في العالم أرجو إن شاء الله أن يأخذ بأيديكم جميعاً للوصول به إلى مستوى عال جداً حيث يحقق تطلعات أبناء هذا الوطن وعلى رأسهم القيادة الحكيمة ".

وأضاف "إننا نفخر بهذه الجامعة ونتمنى لها ولإدارتها ولطالباتها التوفيق والنجاح وأن يكونوا دائما علامات مميزة لهم المكانة العالية بكل موقع يصلون إليه كما أتمنى للمؤتمر التوفيق وأن تكون الأبحاث والرؤى والأفكار خادمة لأبناء المجتمع".

من جهته، بين المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي د. أحمد أبوعباة أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 25 متحدثا من داخل المملكة من القطاعين الحكومي والخاص ويتم التركيز على وضع الاستراتيجيات لإشراك المرضى والقيادات ومقدمي الخدمة في تحسين تجربة المرضى وعرض أهم التحديات وآليات الابتكار للتغلب عليها بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا لتحسين المخرجات الصحية وتجربة المريض.

وأشار إلى أن مبدأ تحقيق تطلعات المرضى له أصله العريق في ثقافتنا وتربيتنا الإسلامية ونابع من تعاليم الدين التي أساسها العطاء والعطف والرحمة والشعور بحاجة الآخرين وتخفيف معاناتهم وتفريج كربهم.

وأفادت مديرة جامعة الأمير نورة د. هدى بنت محمد العميل بأن تنظيم المؤتمر يأتي في سياق التطلعات العليا لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي لأن يكون نموذجا يُحتذى به في مجال صحة المرأة والطفل واليافعين.

ونوهت بالأنشطة المتنوعة في المؤتمر للوصول إلى توصيات وآليات لصناعة ثقافة عمل ترتكز على الاعتراف بحق المريض في الحصول على خدمة رائدة ومتميزة كما يسعى إلى تأكيد أن الابتكار في خدمات المرضى لا يقف عند اكتشاف الجهاز والدواء بل يرتبط بنوعية وكيفية الخدمات التي تقدم للمرضى وأسرهم.

وأكدت د. هدى أن الجامعة تعتز بما تحظى به من رعاية ودعم من ولاة الأمر في بلادنا فقامت بتسخير الإمكانات والجهود كافة لدعم جودة تعليم المرأة العالي وتعزيز كفاءة مخرجاته بما يلبي الطموحات والتطلعات لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- لتعليم المرأة.

وأشارت إلى خطة استراتيجية طموحة تحقق التميز في برامج التعليم والتأهيل للمرأة بشكل عام، وفي المجال الصحي بشكل خاص مبينة أنه تم استحداث خمس كليات صحية هي الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة وعلوم الصحة والتأهيل تتضمن فيما بينها سبعة عشر تخصصا دقيقا وتضم "3174 طالبة" ودُعمت هذه الكليات بمركز للمحاكاة ومركز أبحاث ومستشفى تعليمي مصمم ومجهز على أعلى مستوى.

وفي نهاية الحفل تسلم سمو راعي الحفل درعاً بهذه المناسبة سلمه د. أحمد ابوعباة مدير المستشفى.