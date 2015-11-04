بالصور.. مرشح "مستقبل وطن" بمركز طنطا يدشن حملته الانتخابية بمسقط رأسه

دشن المهندس على محمد على عز، نجل البرلمانى محمد على عز، ومرشح حزب مستقبل وطن فى الانتخابات البرلمانية بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، حملته الانتخابية مساء أمس الثلاثاء بالتزامن مع فتح باب الدعاية الانتخابية رسميا، فى مسقط رأسه بقرية اخناواى التابعة لدائرة المركز بحضور الآلاف من أبناء القرية.

وأكد عز خلال كلمته الافتتاحية فى مؤتمره الانتخابى الأول الذى عقده بقرية اخناواى، أن مشاكل التعليم والصحة والصرف الصحى، من أهم أولويات البرنامج الانتخابى للحزب بالتوازى مع العمل الرقابى والتشريعى، وسن القوانين التى تعود بالنفع العام على الوطن والمواطن.

وقال على عز، إن هدايا للدائرة متعددة، وبدأت بالفعل بوضع خطة زمنية للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة، والعمل على توصيل الغاز الطبيعى للقرى المحرومة عقب الانتهاء من مشاريع الصرف الصحى، كما فجر مفاجأة لأهالى قريته وهو اعتماد نهائى وموافقات المسئولين على ردم الجزء المتبقى من مصرف محلة روح داخل الكتلة السكنية بمدخل القرية.

وأضاف المهندس عز، أنه لا يعادى أحدا وبابه مفتوح للجميع، حتى من أختلف معه فكريا، مطالبا الجميع بالمشاركة الإيجابية فى العملية السياسية، والتصويت فى الانتخابات البرلمانية، وبعث رسائل طمأنة للحضور أنه لا يوجد تزوير فى انتخابات البرلمان والكلمة الأولى والأخيرة للصندوق الانتخابى، وما يختاره الشعب ممثلا عنه، وهو ما يستوجب المشاركة الفعالة فى كل الاستحقاقات السياسية.

وأصر أهالى القرية على خروج عز فى مسيرة حاشدة عقب المؤتمر طافت كل شوارع القرية، وحملوه على الأعناق مرددين الهتافات الحماسية التى تطالب بالمشاركة فى الانتخابات.



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