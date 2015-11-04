بالصور.."امسك مخالف": الزراعة رحبت بمشروعنا لحماية النيل من التلوث

عقدت حملة "امسك مخالف" ندوة بعنوان "المشروع المصرى - الصينى لحماية النيل من التلوث"، وذلك بحضور ممثلى وزارة الزراعة والرى إلى جانب مندوب الحكومة الصينية.

من جانبه قال جيلانى كساب، خبير التنمية ومؤسس حملة امسك مخالف لمكافحة فساد المحليات، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، إن وزارة الزراعة رحبت بإقامة المشروع المصرى الصينى لحماية نهر النيل من التلوث.

وأضاف جيلانى، أن الحملة بالتعاون مع مؤسسة برية للحياة البرية وحماية البيئة تقدمت بمشروع يمنع إلقاء الحيوانات النافقة داخل مياه النهر وذلك من خلال إنشاء مزرعة خاصة بجمع الفصيلة الخيلية "الحمار" عند وصوله سن الهرم أو ممن يتعرض للكسر، مشيرًا إلى أن الجانب الصينى ممثل فى إحدى الشركات الحكومية الصينية سيقوم بتدعيم المشروع بمبلغ 100 مليون دولار، حيث يوفر هذا المشروع أكثر من 5000 فرصة عمل خلال السنوات الأولى للمشروع، مؤكدًا أن الحملة مستمرة فى دعم المشروعات الوطنية لصالح الشعب.

من جانبه قال الدكتور محمد إسماعيل، مدير معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة بوزارة الزراعة، إن الوزارة ليس لديها مانع من إقامة المشروع خاصة وأن حماية النيل واجب شرعى لابد من الحفاظ عليها.



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