أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.."امسك مخالف": الزراعة رحبت بمشروعنا لحماية النيل من التلوث

Google+ Print
عقدت حملة "امسك مخالف" ندوة بعنوان "المشروع المصرى - الصينى لحماية النيل من التلوث"، وذلك بحضور ممثلى وزارة الزراعة والرى إلى جانب مندوب الصينية.

من جانبه قال جيلانى كساب، خبير التنمية ومؤسس حملة امسك مخالف لمكافحة فساد المحليات، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، إن وزارة الزراعة رحبت بإقامة المشروع المصرى الصينى لحماية نهر النيل من التلوث.

وأضاف جيلانى، أن الحملة بالتعاون مع مؤسسة برية للحياة البرية وحماية البيئة تقدمت بمشروع يمنع إلقاء الحيوانات النافقة داخل مياه النهر وذلك من خلال إنشاء مزرعة خاصة بجمع الفصيلة الخيلية "الحمار" عند وصوله سن الهرم أو ممن يتعرض للكسر، مشيرًا إلى أن الجانب الصينى ممثل فى إحدى الشركات الحكومية الصينية سيقوم بتدعيم المشروع بمبلغ 100 مليون دولار، حيث يوفر هذا المشروع أكثر من 5000 فرصة عمل خلال السنوات الأولى للمشروع، مؤكدًا أن الحملة مستمرة فى دعم المشروعات الوطنية لصالح الشعب.

من جانبه قال الدكتور محمد إسماعيل، مدير معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة بوزارة الزراعة، إن الوزارة ليس لديها مانع من إقامة المشروع خاصة وأن حماية النيل واجب شرعى لابد من الحفاظ عليها.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك