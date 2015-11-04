بالصور.. لافتات وصور المرشحين تملأ شوارع الغربية

امتلأت قرى محافظة الغربية باللافتات وصور وبنرات المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية.

وحرص المرشحون على تعليق أكبر عدد من البنرات كبيرة الحجم والصور فى أكثر الأماكن حيوية بالمحافظة، وعلى مداخل الشوارع الرئيسية والميادين الكبرى بالمحافظة وعلى واجهات الأبراج السكنية وفى أكثر الأماكن زحاما بالمواطنين للفت انتباه المواطنين.

واستغل المرشحون أعمدة الإنارة والأشجار فى تعليق الدعاية ولصق الدعاية الانتخابية وقاموا باستئجار لافتات الإعلانات المضيئة، وقيام البعض من أنصار المرشحين بتوزيع صورهم والدعاية الانتخابية لهم على المواطنين فى الشوارع وحثهم على التصويت لهم فى الانتخابات البرلمانية.

وأعلن عدد كبير من المرشحين عن تنظيم مؤتمرات انتخابية فى أول أيام بدء الدعاية الانتخابية لعرض برامجهم الانتخابية على الناخبين.



>