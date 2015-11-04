أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. لافتات وصور المرشحين تملأ شوارع الغربية

Google+ Print
امتلأت قرى محافظة الغربية باللافتات وصور وبنرات المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية.

وحرص المرشحون على تعليق أكبر عدد من البنرات كبيرة الحجم والصور فى أكثر الأماكن حيوية بالمحافظة، وعلى مداخل الشوارع الرئيسية والميادين الكبرى بالمحافظة وعلى واجهات الأبراج السكنية وفى أكثر الأماكن زحاما بالمواطنين للفت انتباه المواطنين.

واستغل المرشحون أعمدة الإنارة والأشجار فى تعليق الدعاية ولصق الدعاية الانتخابية وقاموا باستئجار لافتات الإعلانات المضيئة، وقيام البعض من أنصار المرشحين بتوزيع صورهم والدعاية الانتخابية لهم على المواطنين فى الشوارع وحثهم على التصويت لهم فى الانتخابات البرلمانية.

وأعلن عدد كبير من المرشحين عن تنظيم مؤتمرات انتخابية فى أول أيام بدء الدعاية الانتخابية لعرض برامجهم الانتخابية على الناخبين.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365