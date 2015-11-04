محافظة شمال سيناء تعلن ضوابط صيد الطيور المهاجرة

أعلنت محافظة شمال سيناء، ضوابط صيد الطيور المهاجرة، بناء على ما ورد من قطاع حماية الطبيعة بوزارة الدولة لشئون البيئة بخصوص صدور قرار وزير الدولة لشئون البيئة رقم 212 لسنة 2015 الصادر فى 16 أغسطس 2015 بالسماح بصيد الطيور البرية لموسم صيد 2015/2016، على أن تبدأ أعمال الصيد اعتبارا من 15 نوفمبر 2015 حتى 31 مارس 2016.

وأشارت المحافظة فى بيان لها، إلى ضوابط الصيد وهى أن تتولى الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية السيطرة على دخول الأسلحة والذخيرة وإصدار التصاريح اللازمة لصيد الطيور البرية فى الفترة من 15نوفمبر 2015 حتى 31 مارس 2016، وعدم استخدام مسجلات الصيد فى النداء على الطيور، وألا يزيد عدد الطيور المصيدة للفرد عن 50 طائرا فى الموسم الواحد، ولا يسمح باستخدام البنادق الخرطوش متعددة الطلقات ويسمح بصورة استثنائية بتركيب منظم الطلقات البلاستيك الذى لا يستوعب أكثر من طلقتين فقط، ويتم استخدام البنادق الخرطوش منفردة أو مزدوجة المواسير عيار12، 16،20 والرش المستخدم رقم 5، 6، 7، 8، 9، ولا يسمح باصطحاب أكثر من بندقية واحدة وألا يزيد عدد الطلقات عن 150 طلقة.

وأوضح البيان، أنه يفضل استخدام الخرطوش المعبأ بالرش الحديد بدلا من الخرطوش المعبأ بالرش الرصاص لعدم تأثيرة على البيئة ومواردها الطبيعية، وعدم الصيد أكثر من المعدل المسموح به، أو الصيد فى غير الأوقات المسموح بها وعدم الصيد ليلا تحت أى ظرف، ولا يسمح بالصيد على مسافة أقل من 1كم من أبراج الحمام أو المبانى السكنية أو الطرق أو السكك الحديدية أو أسلاك الكهرباء، ولا يتم الصيد فى ملكية خاصة إلا بعد موافقة أصحابها، وعدم صيد كل الحيوانات البرية الموجودة فى البيئة المصرية، حيث إنها تحت الحماية ومهددة بالانقراض، ويمنع صيد أو حيازة أو الانتفاع أو الاتجار فى الطيور المائية أثناء المراحل المختلفة لتكاثرها وحضانتها وفى وقت عودتها إلى أراض تكاثرها، ويمنع الصيد بمناطق المحميات الطبيعية نهائيا.

كما أشار البيان، إلى سداد طالب الترخيص مبلغ 100 جنيه رسوم إلى مجلس المدينة المختص عن كل كيلو متر طولى من المنطقة المصرح له بالصيد فيها، ويلتزم طالب الترخيص بصيد الطيور الآتية فقط وعدم صيد أى طيور غيرها وهى: (بط بلبول - بط خضارى - بط شهرمان - شرشير - حمراى - زرقاى أبو شوشة - سمارى - غر - عصفور بلدى - ظاى - قمرى مطوق - أوز مصرى - فرخة الماء - حمام جبلى أو برى - بكاشينة - غراب الماء - كيش - قطاى - قمرى - يمام بلدى).

وأوضح البيان، العقوبات للمخالفين والتى تمثلت فى تعرض المخالف إلى العقوبات الواردة بنص المادة 28، 84 من قانون البيئة المعدل بالقانون 9 لسنة 2009 والقانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، ويتم إلغاء التصريح الممنوح بالصيد ويمنع المصرح له من إكمال النشاط فى موسم الصيد الحالى ويتم التحفظ الإدارى على أدوات الصيد لحين انتهاء موسم الصيد.