رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يزور دمياط اليوم

يجرى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات زيارة اليوم الأربعاء لمحافظة دمياط، حيث يلتقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، ويحضر اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة ويلقى كلمة عن دور الجهاز فى مكافحة الفساد داخل أجهزة الدولة وأهم القضايا التى تشغل الرأى العام.

كما يزور هشام جنينة ميناء دمياط ويتفقد الوحدة التابعة للجهاز داخل الميناء، ومنها إلى جامعة دمياط يلتقى خلالها الدكتور رمضان طنطاوى رئيس جامعة دمياط ولجنة مكافحة الفساد بالجامعة، ويلقى كلمة لطلاب الجامعة بمسرح كلية التربية بالجامعة.