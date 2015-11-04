أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يزور دمياط اليوم

Google+ Print
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يزور دمياط اليوم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يزور دمياط اليوم
يجرى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات زيارة اليوم الأربعاء لمحافظة دمياط، حيث يلتقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، ويحضر اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة ويلقى كلمة عن دور الجهاز فى مكافحة الفساد داخل أجهزة الدولة وأهم القضايا التى تشغل الرأى العام.

كما يزور هشام جنينة ميناء دمياط ويتفقد الوحدة التابعة للجهاز داخل الميناء، ومنها إلى جامعة دمياط يلتقى خلالها الدكتور رمضان طنطاوى رئيس جامعة دمياط ولجنة مكافحة الفساد بالجامعة، ويلقى كلمة لطلاب الجامعة بمسرح كلية التربية بالجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365