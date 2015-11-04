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محافظ مطروح: بدء الدراسات الميدانية لميناء النجيلة العالمى الأحد

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محافظ مطروح: بدء الدراسات الميدانية لميناء النجيلة العالمى الأحد محافظ مطروح: بدء الدراسات الميدانية لميناء النجيلة العالمى الأحد
كشف اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن الدراسات الميدانية بموقع إقامة ميناء تجارى دولى بمنطقة جرجوب غرب مدينة النجيلة، ستبدأ الأحد المقبل، وذلك عقب انتهاء لقاء اتحاد تحالف الشركات الدولية لإنشاء الميناء مع وزارة النقل والمواصلات، مؤكدا إلى أن مشروع الميناء العالمى سيقام باستثمارات تزيد عن 60 مليار جنيه.

وأكد محافظ مطروح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ميناء النجيلة والمشروعات السياحية والتجارية والصناعية التى ستقام بمنطقة جرجوب، ستستوعب أكثر من 10 ألاف فرصة عمل بالإضافة إلى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مشيرا إلى أن المشروع سيتضمن إقامة ميناء للركاب لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية وميناء حاويات تجارى عالمى، لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية مثل الإلكترونيات لشركات عالمية مثل شركة سامسونج، كما سيتم إقامة عدد من الفنادق العالمية.

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