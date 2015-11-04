تحرير 1533 مخالفة مرورية وضبط 500 صاروخ ألعاب نارية بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمدينة القناطر الخيرية، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتمكنت الحملة من إزالة 28 حالm تعدى على الأرض الزراعيه بدائرة مركز القناطر ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7828 إدارى مركز القناطر لسنه 2015م، كما تم تنفيذ 3 محليات بدائرة مركز القناطر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7835 إدارى مركز القناطر لسنه 2015، كما تم تنفيذ 3 حكم قضائى بدائرة مركز القناطر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7829 ، 7830 ، 7834 إدارى مركز القناطر لسنه 2015م.

وفى مجال ضبـط القضايا التموينية، تم تضبط قضيه فى مجال إدارة مصنع بدون ترخيص وهو مصنع كسر بلاستيك الكائن بناحية الحسانيه، دائرة قسم قها ومقيم ذات العنوان، وذلك لادارته المصنع بدون ترخيص وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3178 جنح قسم قها لسنه 2015م.

كما تم ضبط قضية فى مجال بيع سجائر أزيد من السعر الرسمي، وقضية فى مجال استخدام اسطوانه الغاز في غير الغرض ، وقضية فى فى مجال إدارة مخابز بدون ترخيص، كما تم ضبط 12 قضية تموينية منها 8 في مجال عدم الإعلان عن الأسعار، و4 فى مجال عدم حمل شهادة صحيه.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط "إبراهيم. إ. إ" 57 سنة صاحب محل بقاله بناحية سنديون - دائرة مركز قليوب ومقيم ذات الناحيه، وذلك لقيامه بالاتجار بالألعاب الناريه مجهولة المصدر وبدون فواتير، وضبط بالمحل 500 صاروخ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19226 جنح مركز قليوب لسنه 2015م.

>كما تم تحرير 1533 مخالفة مرورية، وضبط 17 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، و9 إزالة فورية لملصقات ومعلقات وزجاج فامية، 174 حالة تصالح فورى، 8700 جنيه مبالغ ماليه محصلة.