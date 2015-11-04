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"اليوم السابع" يرصد تجمعات للقمامة ومخلفات الذبح بجوار مدرسة ببنى سويف

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"اليوم السابع" يرصد تجمعات للقمامة ومخلفات الذبح بجوار مدرسة ببنى سويف "اليوم السابع" يرصد تجمعات للقمامة ومخلفات الذبح بجوار مدرسة ببنى سويف
رصدت كاميرا "اليوم السابع" انتشار القمامة وبقايا اللحوم بجوار مدرسة صلاح سالم الابتدائية بشارع إسلام فى حى الغمراوى بمدينة بنى سويف، مما يعرض الطلاب والمواطنين للإصابة بالأمراض.

وشكا مسئولو المدرسة والطلاب وأهالى المنطقة من الروائح الكريهة المنبعثة من تلك القمامة والمخلفات وكذلك تجمع الذباب والحشرات عليها، وأشار أهالى المنطقة إلى أن سبب لجوء البعض إلى إلقاء القمامة بجوار المدرسة يعود إلى عدم انتظام عمال النظافة فى التردد على المنازل لجمع القمامة، فضلاً عن وجود بعض محلات الجزارة بالمنطقة يقوم بعض أصحابها بالذبح خارج المجزر ويلقون مخلفات الذبيح بجانب المدرسة.

وأكد الأهالى أنهم تقدموا بعدة شكاوى للمسئولين بالحى ولكن لا توجد استجابة لمطلبهم.

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مصر 365