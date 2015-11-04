قيادى سلفى يطالب"النور"ببيان القيمة الدينية للانتخابات ويحذره من"المهلكات"

قال الدكتور فتحى عبد الله، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، إن النصر الحقيقى ليس الفوز بالانتخابات وإنما الخروج منها بسلامة والحفاظ على سمعة الدعوة ومكانتها؛ فالموفق ينظر إلى المقدمات وأهل الدنيا ينشغلون بالنتائج؛ وإذا سلمت الأصول تحقق الوصول.

وطالب عضو مجلس شورى الدعوة، فى مقال له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية، أعضاء حزب النور بالانشغال فى الأيام القادمة ببيان التأصيل الشرعى للانتخابات وقيمها الدينية والأخلاقية، وأنها أمانة ومسئولية أكثر من مجرد عرض البرامج الانتخابية، والابتعاد عن قطع الوعود بالإصلاح.

كما طالبهم بالحذر من الوقوع أثناء الحملة الانتخابية بالمهلكات السياسية كتصفية الحسابات، واقتطاع المصالح، ردود الأفعال، الانشغال بالجزئيات،وإصدار بيان للمواطنين بضرورة التعامل مع الانتخابات فى إطار المصلحة العامة وتضمين البيان احترام الآخرين وأن الجميع شركاء فى العملية السياسية متعاونون لا متشاكسون وأن الفوز الحقيقى ليس فوز حزب النور بل فوز مصر ومصلحتها العليا هذه المصلحة التى لا تقوم إلا بالتكامل وتقديم الأصلح.

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