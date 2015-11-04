بالصور.. مسابقة لحفظة القرآن الكريم بروسيا بمشاركة مصر وحضور إمام الحرمين
وانتهت الفعاليات الرسمية بتكريم الثلاثة متسابقين أصحاب المراكز الأولى، وهم، "المركز الأول - موسى معتمدى "إيران"، وفى المركز الثانى - زيد عبد اللطيف "اليمن"، وفى المركز الثالث - عمر عبد الله سالم "تنزانيا"، ضمن ممثلين من 44 دولة عربية وإسلامية، وكانت اللجنة المنظمة قد بدأت الاختبارات فى 11 أكتوبر الماضى، وهى إحدى الفعاليات والأنشطة المنظمة تحت رعاية "اليونسكو".
حضر المسابقة ضيف الشرف إمام الحرم المكى الشيخ ماهر المعيقلى، وحضر 6 آلاف شخص الاحتفالية من مدينة موسكو ومن المحافظات الروسية الأخرى.
وجرت المسابقة على مرحلتين، حيث جرت التصفيات الأولية فى قاعة المؤتمر بمسجد الجامع بموسكو، وجرت التصفيات النهائية فى قاعة الاحتفلات بموسكو (crocus city hall) بحضور رئيس مجلس شورى المفتين وعدد من السادة السفراء المعتمدين فى روسيا.
وبلغ عدد المتسابقين الذين وصلوا للدور النهائى 6 متسابقين من بين 44 مشاركا، حيث تلى الشيخ ماهر المعيقلى إمام الحرم المكى على أسماع الحاضرين آيات بينات من كتاب الله تعالى.
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