بالصور.. مسابقة لحفظة القرآن الكريم بروسيا بمشاركة مصر وحضور إمام الحرمين

نظم مجلس شورى المفتيين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمى روسيا لاتحادية، مسابقة القرآن الكريم الدولية فى دورتها الـ16، والتى أنهت أعمالها، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس سماحة المفتى الشيخ راوى عين الدين، وبدعم من وزارة الخارجية الروسية والحكومة فى موسكو، وشارك بها أعضاء ومحكمين من دول روسيا، ومصر، واليمن، وبروناى.

وانتهت الفعاليات الرسمية بتكريم الثلاثة متسابقين أصحاب المراكز الأولى، وهم، "المركز الأول - موسى معتمدى "إيران"، وفى المركز الثانى - زيد عبد اللطيف "اليمن"، وفى المركز الثالث - عمر عبد الله سالم "تنزانيا"، ضمن ممثلين من 44 دولة عربية وإسلامية، وكانت اللجنة المنظمة قد بدأت الاختبارات فى 11 أكتوبر الماضى، وهى إحدى الفعاليات والأنشطة المنظمة تحت رعاية "اليونسكو".

حضر المسابقة ضيف الشرف إمام الحرم المكى الشيخ ماهر المعيقلى، وحضر 6 آلاف شخص الاحتفالية من مدينة موسكو ومن المحافظات الروسية الأخرى.

وجرت المسابقة على مرحلتين، حيث جرت التصفيات الأولية فى قاعة المؤتمر بمسجد الجامع بموسكو، وجرت التصفيات النهائية فى قاعة الاحتفلات بموسكو (crocus city hall) بحضور رئيس مجلس شورى المفتين وعدد من السادة السفراء المعتمدين فى روسيا.

وبلغ عدد المتسابقين الذين وصلوا للدور النهائى 6 متسابقين من بين 44 مشاركا، حيث تلى الشيخ ماهر المعيقلى إمام الحرم المكى على أسماع الحاضرين آيات بينات من كتاب الله تعالى.



>