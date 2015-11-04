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بالفيديو|أب قتل أولاده الثلاثة بالسيف.. لأن "الرووم" ستغزو مصر!!

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بالفيديو|أب قتل أولاده الثلاثة بالسيف.. لأن "الرووم" ستغزو مصر!! بالفيديو|أب قتل أولاده الثلاثة بالسيف.. لأن "الرووم" ستغزو مصر!!

وكالات - في أغرب حادثة منذ فترة ، وهي أب يقتل أولاده الثلاثة والسبب مجهول ، ولكن عندما استضاف هذا الرجل تم كشف لماذا قتل أولاده الثلاثة.

يقول الأب ” انه ليس من السهل أن يقتل أولاده الثلاثة ، ولكن قتل اولاده الثلاثة لكي يعلم الناس أنه ذو بأساً شديداً وأنهم سوف يقتلون ، وانه هو النظير المبين ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، وأنه سوف يكون لهم النظير المبين لجميع الناس ”

وقال أيضاً في حديثه مع الإعلامية التي أستضافته ” أن أي شيء تطير في السماء هو يشعر بها أو أي شيء يمشي على الأرض مثل الحشرات هو يشعر بها ، وهذا الشعور هو من عند الله ، وانه قتل اولاده ليكون رأي عام في وسط المصريين ، ويعلم الناس لماذا هو قتل أولاده وأنه ذو بأس شديد ”

وقال أيضاً موضحاً في رأيه ، أن هناك غزو سيحدث على من الرووم وسوف يقتل أولاد المصريين كلهم من الروم ، كما ذكر في القرآن ”

ملحوظة ” القرآن لم يذكر هذا الشيء بقتل أولاده” 

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