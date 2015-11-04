المترو: تشغيل 3 قطارات مكيفة جديدة بالخط الأول الشهر الجارى

أكد مصدر مسئول بشركة المترو، أنه سيتم تشغيل ثلاثة قطارات مكيفة جديدة بالخط الأول لمترو الأنفاق "المرج حلوان"، الشهر الجارى، وذلك بعد انتهاء اختبارات وتجارب تشغيلهم، لافتا إلى أن القطارات السابع والثامن والتاسع يجرى اختبارهم حاليا فى ورش طرة البلد.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه بعد تشغيل القطار السادس بالخط الأول، يجرى حاليا اختبارات تشغيل القطارات الثلاثة فى ورش طرة، لافتا إلى أن هذه القطارات ضمن التعاقد المبرم مع شركة هونداى روتم الكورية لتوريد 20 قطار للخط الأول بتكلفة 2.2 مليار جنيه.

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