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مدرسة تروى لوائل الإبراشى تفاصيل الاعتداء عليها من والدة طالبة بـ"الشبشب"

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مدرسة تروى لوائل الإبراشى تفاصيل الاعتداء عليها من والدة طالبة بـ"الشبشب" مدرسة تروى لوائل الإبراشى تفاصيل الاعتداء عليها من والدة طالبة بـ"الشبشب"
قالت المدرسة عواطف مصطفى التى تم الاعتداء عليها من قبل ولية أمر طالبة بالحذاء، إن بداية الواقعة حدثت أثناء إحدى حصص التربية الرياضية بمدرسة الأيوبية الإعدادية بنات بطنطا، عندما حاولت توجيه إحدى الفتيات بالاشتراك مع زملائها باللعب معهن خلال الحصة، إلا أن الطالبة رفضت وتهكمت عليها، مما دفعها إلى اتخاذ إجراء مع الطالبة بمنعها من مشاركة زملائها فى اللعب وتحويل الأمر إلى الأخصائية بالمدرسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها.

وأضافت المدرسة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة دريم، إنها فوجئت فى نهاية الحصة بسيدة تتجه نحوها وتقوم بالاعتداء عليها بالضرب المبرح مستخدمة "الشبشب"، ما أوقع عدة إصابات متفرقة بجسدها، موضحة أنه على إثر هذا الاعتداء حدث لها نزيف فى الرحم وتم نقلها من قبل رجال إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم جراء الاعتداء الذى تعرضت له من والدة الطالبة، موضحة أن الطالبة قامت بمساعدة والدتها فى الاعتداء عليها وإحداث الإصابات التى لحقت بها.

وعرض الإعلامى وائل الإبراشى مقطع يوضح تضامن طالبات المدرسة مع المدرسة، حيث احتشدت الطالبات وسط فناء المدرسة ورددن هتافات تضامنية مع المدرسة المعتدى عليها "بالروح بالدم نفديكى يا أبلة عواطف".

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مصر 365

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