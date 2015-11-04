مميش: عبور 191 سفينة خلال أربعة أيام بحمولات 10 ملايين و867 ألف طن

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة شهد خلال الأربعة أيام الماضية بداية من السبت وحتى أمس الثلاثاء، عبور 191 سفينة من الاتجاهين بحمولة قدرها 10 ملايين و867 ألف طن حمولات مختلفة، حيث شهدت القناة الجديدة عبور 87 سفينة بحمولة قدرها 4 ملايين و735 ألف طن والقناة القديمة من اتجاه الشمال شهدت عبور 104 سفن بحمولة قدرها 6 ملايين و132 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة شهد يوم السبت عبور 55 سفينة بحمولة قدرها 3 ملايين و152 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وعبرت القناة القديمة من اتجاه الشمال 34 سفينة بحمولة قدرها مليون و987 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MAREN MAERSK بحمولة قدرها 200 ألف طن قادمة من أسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا، بينما عبرت القناة الجديدة من اتجاه الجنوب 21 سفينة بحمولة قدرها مليون و165 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM AMERIGO VESPUCCI بحمولة قدرها 163 ألف طن.

وعبرت يوم الأحد 56 سفينة بحمولة قدرها 3 ملايين و100 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور31 سفينة بحمولة قدرها مليون و900 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم مالطا EL HNRAYKH بحمولة قدرها 200 الف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى ماليزيا وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون 200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول التى ترفع علم هونج كونج DHT CONDOR بحمولة قدرها 161 ألف طن.

وشهد يوم الاثنين عبور 37 سفينة بحمولة قدرها مليون و600 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين، حيث عبرت قافلة الشمال 19 سفينة بحمولة قدرها 845

>ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج OOCL SILGAEORA بحمولة قدرها 148 ألف طن قادمة من روتردام ومتجهة إلى ميناء جبل على وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون و65 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول التى ترفع علم جزر المارشالUMM SLAL بحمولة قدرها 166 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أنه أمس الثلاثاء عبرت 43 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون 700 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين وشهدت قافلة الشمال عبور 20 سفينة بحمولة قدرها مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركيةMAYVIEW MAERSK بحمولة قدرها 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورا، كما عبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول التى ترفع علم جزر المارشال ATHENHN GLORY بحمولة قدرها 163 ألف طن.

عبور43 سفينة قناة السويس بحمولة قدرها 7، 2 مليون طن