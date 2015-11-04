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بعد منع ظهوره على الفضائيات.. مرتضى منصور: ورحمة أمي لاحبس محمد الأمين.. ومفيش مباريات للزمالك هتتذاع

  • سياسية
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بعد منع ظهوره على الفضائيات.. مرتضى منصور: ورحمة أمي لاحبس محمد الأمين.. ومفيش مباريات للزمالك هتتذاع بعد منع ظهوره على الفضائيات.. مرتضى منصور: ورحمة أمي لاحبس محمد الأمين.. ومفيش مباريات للزمالك هتتذاع

منصور: ما يسمى بغرفة صناعة الإعلام، عبارة عن كيان وهمي ليس له أي أساس في الدستور أو القانون.. وسأتقدم بشكوى لوزارة الاستثمار

 

هدد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة قنوات "سي بي سي" ورئيس غرفة صناعة الإعلام، بالحبس، على خلفية قرار الغرفة منع ظهور مرتضى على قنوات الغرفة.

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ"البداية"، إن "ما يسمى بغرفة صناعة الإعلام، عبارة عن كيان وهمي ليس له أي أساس في الدستور أو القانون"، مشيرا إلى أنه سيتقدم صباح اليوم بشكوى لوزارة الاستثمار ضد القنوات.

وأشار منصور، إلى قراره بمنع إذاعة أي مباراة لفريق الزمالك بالدوري الممتاز لكرة القدم أو أي لعبة أخرى، ومنع ظهور أي لاعب أو مدرب أو أي شخص على صلة بنادي الزمالك على القنوات العضوة في الغرفة، مضيفا موجها حديثه لرجل الأعمال محمد الأمين: "ورحمة أمي هحبسك يا محمد يا أمين".

وكانت غرفة صناعة الإعلام التي تضم قنوات "سي بي سي، والحياة، والنهار، والقاهرة والناس، والفراعين، والمحور، ودريم، وأون تي في، صدى البلد"، قد قررت منع ظهور رئيس الزمالك على قنواتها بعد تهديده للإعلامية لميس الحديدي.
 

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