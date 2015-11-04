"الصحة": تفعيل نظام الباركود على عبوات الأدوية يقضى على ظاهرة الغش

أكد الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، أن تطبيق نظام الباركورد على العلب الدوائية يتطلب عمل قاعدة بيانات كبيرة، لافتا إلى أنها تتطلب التواصل المستمر والاتصال المباشر بنظام إلكترونى ضخم يربط جميع شركات إنتاج الأدوية وتوزيعها بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة لتتبع بيع المنتجات الدوائية وضمان عدم وجود أصناف مغشوشة.

وقال مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة لديها مشروع قومى كبير للتتبع الدوائى للعلب لمنع غشها أو تهريبها، مشيراً إلى أنه لابد من الانتقال إلى نظام الباركود من خلال قرار وزارى.

وأوضح أن الإدارة لديها مشروع يشتمل على البنية المعلوماتية والشبكات والربط بين الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والإدارة العامة للتسجيل بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية للوقوف على أية تعديلات تتم على الأدوية المسجلة فور الموافقة عليها.

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