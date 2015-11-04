"الزراعة": شركات إنتاج الأسمدة اشترطت توفير الغاز مقابل توريد 4.3 مليون طن

كشف آخر تقرير لاجتماع اللجنة التنسيقة للأسمدة بوزارة الزراعة، عن إلزام شركات انتاج الأسمدة الأزوتية من القطاعين العام والخاص وزارة الزراعة بتعهدات بتوفير الغاز لمصانع الإنتاج من قبل وزارة البترول حتى يتم توريد كامل المقررات السمادية البالغة 4,3 مليون طن سنويا للمحاصيل الزراعية.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعداد مذكرة لمجلس الوزراء تطالب وزارة البترول بتوفير ضخ الغاز لمصانع إنتاج الأسمدة دون توقف حتى يمكنها الالتزام بتوفير حصتها المدعمة لوزارة الزراعة وعدم لجوء أى من الشركات المنتجة للمماطلة فى توريد حصتها، من الأسمدة الازوتية " اليوريا" والنترات"، لتلبية احتياجات الموسم الشتوى، محذرا من وقف إصدار شهادات التصدير للخارج للشركات المنتجة للأسمدة المتقاعسة عن توريد حصتها للوزارة أو عدم التزامها بتوريد حصتها المقررة للسوق.

يذكر أن الحصة المقرر استلامها الموسم الجديد تقدر بنحو 4.3 ملايين طن تخصص منها عن 1.8 مليون طن للموسم الشتوى وما يزيد 2.2 مليون طن للموسم الصيفى، ويتم حصول الجمعية العامة للائتمان على نسبة 65.4% والجمعية العامة للإصلاح الزراعى على نسبة 7.2% والجمعية العامة لاستصلاح الأراضى على نسبة 27.4% على أن تقوم كل جمعية عامة بتوزيع الأسمدة على الجمعيات التعاونية التابعة لها.

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