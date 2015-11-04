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#ليلة_الابطال - كيلور نافاس يواصل تحقيق الأرقام القياسية

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#ليلة_الابطال - كيلور نافاس يواصل تحقيق الأرقام القياسية #ليلة_الابطال - كيلور نافاس يواصل تحقيق الأرقام القياسية

واصل حارس مرمى ريال مدريد كيلور نافاس عروضه الجيدة رفقة الفريق الملكي هذا الموسم.

وكان نافاس قد انتقل للمرينجي الموسم الماضي قادمًا من صفوف فريق ليفانتي، لكنه ظل حبيسًا على مقاعد البدلاء لمصلحة حارس الريال التاريخي إيكر كاسياس والذي انتقل هذا الموسم لفريق بورتو البرتغالي.

وكان ريال مدريد قد فاز اليوم على باريس سان جيرمان بهدف مقابل لاشيء ضمن دوري أبطال أوروبا حيث شهدت هذه المباراة تحقيق نافاس لرقم جديد في هذه المسابقة حين أصبح أول حارس يحافظ على نظافة شباكه في أول 540 دقيقة له في دوري الأبطال.

لكن هذا الرقم ليس الوحيد الذي حققه الحارس الكوستاريكي فقد أصبح أيضًا أول حارس في تاريخ ريال مدريد يحافظ على نظافه شباكه في 9 مباريات متتالية على ملعب سانتياجو بيرنابيو بواقع 6 مباريات هذا الموسم وثلاثة مباريات الموسم الماضي.

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