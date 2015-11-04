أورام الثدى عند الرجال أكثر خطورة منها عند النساء اعرف أسبابها والحق نفسك

أسباب إصابة الرجال بأورام الثدى

أورام الثدى من اخطر الأمراض التى تصيب النساء، وتعد من أهم أسباب الوفاة بين النساء على مستوى العالم، ولكن الأمر لا ينحصر فقط فى النساء فأورام الثدى تصيب الرجال أيضا.>عن أسباب الإصابة بأورام الثدى لدى الرجال، يقول أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم الدكتور حامد عبد الله، إن الإصابة بسرطان الثدى عند الرجال، يرجع فى المقام الأول لتكون الخلايا السرطانية وانقسامها بصورة مفرطة.

كما يلعب الجهل بأعراض سرطان الثدى لدى الرجال دورا فعالا فى زيادة حده المرض.

علاج سرطان الثدى عند الرجال

>أما بالنسبة لوسائل علاج سرطان الثدى عند الرجال فيوضح حامد أنه على الرغم من أن سرطان الثدى لدى النساء يمكن علاجه والشفاء منه بدرجة كبيرة، إلا أن أورام الثدى لدى الرجال تندرج تحت قائمة أخطر أنواع الأورام، وذلك يرجع إلى طبيعة تشريح أثداء الرجال واختلافها عن النساء.

فثدى الرجل يعد من الأعضاء الرخوة كالغدد والغضاريف، وبالتالى فظهور الأورام السرطانية بتلك الأعضاء يعد من أخطر أنواع الأورام التى يمكن أن تصيب الإنسان، وتقل للأسف فرص النجاة منها.

ويعتمد علاجه فى المقام الأول على استئصال ورم الثدى والأنسجة المحيطة به بصورة كاملة.