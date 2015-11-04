الساحر يحكي (23) – الأهلي أصبح ' برشلونة إفريقيا ' بسبب 4 قواعد لجوزيه وحيلة مع الإسماعيلي

4 قواعد طبقها مانويل جوزيه المدير الفني الذي لن ينساه جمهور الأهلي حين كان قائدا للشياطين الحمر حول بها فريقه إلى "برشلونة إفريقيا".

جوزيه يكشف عن تلك القواعد خلال حديثه الشيق مع قناة CBC في برنامج صاحبة السعادة.

ماذا عن تلك القواعد.. فلنستمع إليها على لسان جوزيه فيما يلي:

--

"الفريق هو النجم. من يريد أن يستعرض بشكل فردي فليذهب ليلعب بلياردو أو تنس".

"اعتمد الأهلي معي على التمرير الذي يمنحنا الاستحواذ والسيطرة. معدل تمريرات الفريق في الهجمة كان يصل أحيانا إلى 57 تمريرة. هذا في كرة القدم عمر".

"50 تمريرة في الهجمة. 60، أو 40 على أقل تقدير. هذا ما كنا نعتمد عليه. أن نجعل المنافس يجري خلف الكرة بدلا من الجري بها".

"استحواذنا كان يقلل دوافع خصوم الأهلي. كان منافسو فريقي يخطئون كثيرا بسبب تلك الاستراتيجية التي جعلتنا نلعب مثلما يلعب برشلونة في إسبانيا مع فارق الإمكانات طبعا. كنا برشلونة إفريقيا".

"الفريق كان منضبطا. محمد بركات يتأخر قليلا عن محمد أبو تريكة وعماد متعب وفلافيو. وهذا كان أمرا هاما في الأهلي".

خدعة الدراويش

"ثم هناك اسلوب الهجمة المرتدة. والخدعة التي لعبناها أمام الإسماعيلي في المباراة التي فزنا فيها بستة أهداف".

"الإسماعيلي كان يحب تناقل الكرة كثيرا. هنا كنا نغير اسلوبنا. فلنترك لهم الكرة، لكن لننتظر في أمكان تجعلنا نلعب سريعا على الهجمة المرتدة".

"في تلك المباراة سجلنا 6 أهداف منها 3 بقدم محمد بركات. الهجمة المرتدة من أساليب اللعب المهمة للكبار".