المهمة الأوروبية – هل ينقذ أول أهداف صلاح روما من الوداع الحزين؟

"مازال أمل التأهل ممكنا" هكذا تحدث محمد صلاح عن حظوظ روما في حجز مركز مؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل المثير مع باير ليفركوزن بأربعة أهداف لمثلها في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.

ويوم الأربعاء سيستضيف روما في ملعب الأوليمبيكو ليفركوزن في لقاء لا يحتمل لفريق العاصمة الإيطالية إلا الفوز، وإلا فالوداع الحزين للمسابقة سيكون أٌقرب من أي وقت مضى.

ويحتل روما المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد نقطتين فقط، فيما يأتي برشلونة متصدرا بسبع نقاط، يليه ليفركوزن بأربع نقاط، ثم باتي بوريسوف بثلاث نقاط.

ومنذ انتقال صلاح إلى روما لم يسجل أو يصنع أي هدف مع الفريق في دوري أبطال أوروبا وذلك على عكس تألقه في الدوري الإيطالي حيث سجل خمسة أهداف وصنع هدفا.

روما ضد ليفركوزن

واجه روما منافسه الألماني في إيطاليا مرة واحدة من قبل ولم يفز عليه فيها حيث تعادلا بهدف لمثله.

وبشكل عام التقى الفريقان حتى الآن أربع مرات لم يعرف روما خلالها طعم الانتصار أبدا على وصيف البطولة عام 2002.

والتقى روما بالفرق الألمانية في ملعب الأوليمبيكو 12 مرة فاز في سبع مباريات وهُزم في أربع مناسبات وتعادل في لقاء واحد فقط.

أي أن نسبة فوز روما على ضيوفه الألمان في ملعبه تبلغ 58% وهي نسبة جيدة إلى حد ما تعطيه دفعة للأمام قبل لقاء يوم الأربعاء.

تاريخ روما

آخر مرة وصل فيها روما إلى دور الـ16 في المسابقة الأوروبية كان في موسم 2011-2010 وكانت مجموعته تضم آنذاك بايرن ميونيخ، بازل، وكلوج الروماني.

واحتل حينها الذئاب المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط خلف بايرن ميونيخ بخمس نقاط.

وخلال آخر 10 سنوات شارك روما في دوري الأبطال ثماني مرات وصل فيها لدور الـ16 في خمس مناسبات.

والآن مع تدعيم الفريق بالعديد من الصفقات خلال الصيف الماضي والعودة للمشاركة الأوروبية لأول مرة منذ عام 2011 فبالطبع يمني جمهور روما نفسه بالتأهل للدور التالي وعقد آمال على أحد أهم اللاعبين في الفريق وهو صلاح.

فهل ينقذ صلاح مسيرة روما الأوروبية الموسم الجاري؟

شاهد ملخص لمساته في المباراة الماضية أمام ليفركوزن