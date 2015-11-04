أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقارير - سادس الدوري الإسباني مهتم بضم عمرو طارق من بيتيس

Google+ Print
تقارير - سادس الدوري الإسباني مهتم بضم عمرو طارق من بيتيس تقارير - سادس الدوري الإسباني مهتم بضم عمرو طارق من بيتيس

يهتم فريق إيبار بضم المدافع المصري عمرو طارق لاعب ريال بيتيس في يناير المقبل حسب تقارير إسبانية.

طارق انتقل لبيتيس في الصيف الماضي قادما من الجونة، لكنه لم يخض أي مباراة رسمية في الدوري الإسباني الذي انقضى منه عشر جولات، فقرر الرحيل.

وعلم FilGoal.com أن طارق قد اجتمع بإدواردو ماسيا المدير الرياضي لبيتيس، وأبلغه برغبته في الرحيل للحصول على فرصة المشاركة في المباريات، وهو ما وافق عليه مسؤولو الفريق الأندلسي.

يوم الثلاثاء انتشرت تقارير أبرزتها صحف إسبانية مهتمة بالناديين توضح أن إيبار مهتم بضم عمرو طارق يناير المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن إيبار كان يرغب في ضم طارق قبل توقيعه لبيتيس الصيف الماضي، مما يفتح الباب لإتمام الصفقة في الشتاء في ظل عدم مشاركته.

ويحتل إيبار الصاعد حديثا للدوري الإسباني المركز السادس في جدول المسابقة بعد مرور عشر جولات، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز الـ13.

بيتيس يوافق على رحيل عمرو طارق.. وفي الجول يكشف الاحتمالات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع