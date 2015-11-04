أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

زوجة تقيم دعوى خلع بعد محاولة زوجها قتلها وطفلتها بعد خسارته ماليا

Google+ Print
زوجة تقيم دعوى خلع بعد محاولة زوجها قتلها وطفلتها بعد خسارته ماليا زوجة تقيم دعوى خلع بعد محاولة زوجها قتلها وطفلتها بعد خسارته ماليا
أقامت "نهال.ص" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد زوجها "نشأت.ك" بعد زواج دام 4 سنوات وطالبت بها بالتفريق بينهما بعد خلافات دمرت منزلهما بسبب اتهامها بتسببها فى إفلاسه.

وذكرت "نهال" بدعواها التى حملت رقم "987" لسنة 2015: تزوجته وكافحنا لكى ننشئ عائلة ونحافظ عليها ورغم أنه يعمل بشكل خاص ويغامر بأموال فى مشروعات كثيرة ولا دخل ثابت له نعتمد عليه فى حياتنا أكملت معه ووقفت بجواره ودعمته بأموالى وجهدى، ولكنه تركنى عند أول أزمة مالية وأصيب بالجنون.

وتابعت: عاملنى ببشاعة عندما خسر كل ما يملكه فى إحدى الأزمات التى أطاحت بكل المستثمرين أصدقائه وبأمواله ووقتها اعتدى على وكاد يقتلنى أنا وابنتى، وساءت نفسيته بدرجة مرعبة فكنت أخشى النوم بجواره.

وأكملت: بدأ رحلة تأسيس شركة مرة أخرى ووقفت معه ورغم كل شىء بدأت معه من الصفر مرة أخرى ولكنه ساء أكثر وبدأ فى ضربى وأصبح المنزل جحيما لا يطاق، وأصبت من كثرة الانفعال بحالة نفسية جعلتنى أتعاطى الحبوب المنومة.

واستكملت: رجع فى يوم من الأيام وقام بقفل الأبواب وفتح الغاز وكاد يقتلنى وطفلتى لثانى مرة ولولا لطف الله لكنا أمواتا، وبعدها طلبت الطلاق ولكنه رفض فاضطررت أن ألجأ للخلع لأنجو بحياتى منه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365