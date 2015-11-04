زوجة تقيم دعوى خلع بعد محاولة زوجها قتلها وطفلتها بعد خسارته ماليا

أقامت "نهال.ص" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد زوجها "نشأت.ك" بعد زواج دام 4 سنوات وطالبت بها بالتفريق بينهما بعد خلافات دمرت منزلهما بسبب اتهامها بتسببها فى إفلاسه.

وذكرت "نهال" بدعواها التى حملت رقم "987" لسنة 2015: تزوجته وكافحنا لكى ننشئ عائلة ونحافظ عليها ورغم أنه يعمل بشكل خاص ويغامر بأموال فى مشروعات كثيرة ولا دخل ثابت له نعتمد عليه فى حياتنا أكملت معه ووقفت بجواره ودعمته بأموالى وجهدى، ولكنه تركنى عند أول أزمة مالية وأصيب بالجنون.

وتابعت: عاملنى ببشاعة عندما خسر كل ما يملكه فى إحدى الأزمات التى أطاحت بكل المستثمرين أصدقائه وبأمواله ووقتها اعتدى على وكاد يقتلنى أنا وابنتى، وساءت نفسيته بدرجة مرعبة فكنت أخشى النوم بجواره.

وأكملت: بدأ رحلة تأسيس شركة مرة أخرى ووقفت معه ورغم كل شىء بدأت معه من الصفر مرة أخرى ولكنه ساء أكثر وبدأ فى ضربى وأصبح المنزل جحيما لا يطاق، وأصبت من كثرة الانفعال بحالة نفسية جعلتنى أتعاطى الحبوب المنومة.

واستكملت: رجع فى يوم من الأيام وقام بقفل الأبواب وفتح الغاز وكاد يقتلنى وطفلتى لثانى مرة ولولا لطف الله لكنا أمواتا، وبعدها طلبت الطلاق ولكنه رفض فاضطررت أن ألجأ للخلع لأنجو بحياتى منه.