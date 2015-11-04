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بالفيديو.. رانيا محمود ياسين تطرد ضيفها على الهواء: "بره يا كافر"

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بالفيديو.. رانيا محمود ياسين تطرد ضيفها على الهواء: "بره يا كافر" بالفيديو.. رانيا محمود ياسين تطرد ضيفها على الهواء: "بره يا كافر"

طردت رانيا محمود ياسين، ضيفها على الهواء، من برنامج «صباح العاصمة» على قناة «العاصمة»، الثلاثاء، قائلة له: «بره مع السلامة مش عايزين المُلحدين ولا الكفرة».

ونشبت مشادة بين «ياسين» والضيف أحمد الحرقان، بعدما قاطعته الإعلامية أثناء حديثه عن «عدم ثبوت وجود شخصية الرسول محمد-عليه الصلاة والسلام- تاريخيا بشكل مُطلق، ولا توجد أدلة علمية على ذلك».

فقالت رانيا للضيف «الحرقان»: «لازم الضيف (أيمن مسعود) يُرد على كلامك ده»، فرد قائلا: «أنا مش بحب حد يقاطعني، هتسمعيني واللا أقوم أمشي؟».

وبعدها تطورت المشادة، وقرر الضيف أحمد الحرقان مغادرة الحلقة، فقالت له رانيا محمود ياسين: «يالا امشي مع السلامة إحنا أصلا مش عايزين مُلحدين ولا كفرة، الناس لازم تتعظ من الكفر والإلحاد، والأفكار المُشينة في المجتمع دي».
 

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