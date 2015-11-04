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فيديو .. مواقع روسية تنشر فيديو اللحظات الأخيرة من الطائرة الروسية المحطمة.

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فيديو .. مواقع روسية تنشر فيديو اللحظات الأخيرة من الطائرة الروسية المحطمة. فيديو .. مواقع روسية تنشر فيديو اللحظات الأخيرة من الطائرة الروسية المحطمة.

نشرت العديد من وكالات الأنباء الروسية منذ صباح اليوم يشار على أنه اللحظات الأخيرة في الطائرة الروسية المحطمة التابع لشركة كوجاليمافيا، وذلك قبل سقوطها بدقائق أو ربما لحظات عقب انطلاقها من مطار شرم الشيخ بما يقرب من 20 دقيقة، وكان على متن الطائرة الروسية 224 راكبا، و7 من أفراد طاقم الطائرة لم ينجو منهم أحد.

لم يتم التأكيد بشكل رسمي أن الفيديو المتداول هو فعلا من داخل الطائرة، إلا أنه ثمة دخان يظهر داخل الطائرة قد يجعل البعض يعتقد في البداية أنه بداية إنهيار الطائرة، إلا أن العديد من تعليقات أشخاص روسية أكدت عبر تعليقات الفيديو على اليوتيوب أن ذلك الدخان فقط لتطليف الجو في الطائرة وأنه ربما سببه التكييف مؤكدا كلامه بأن ركاب الطائرة يجلسون بهدوء دون الشعور بأي خوف أو قلق.

تعليقات أخرى نفت أن يكون ذلك الفيديو من الطائرة الروسية محطمة واستدل بذلك أن الطائرة كانت قد أقلعت في الصباح الباكر، إلا أن الشمس تبدو من جهة الغرب وما ينفي أن يكون الفيديو من الطائرة، ولعله الرأي الذي اتفق معه الجميع.

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