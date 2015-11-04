أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأفضل في إفريقيا – لقب واحد قد يساعد توريه على كتابة التاريخ

Google+ Print
الأفضل في إفريقيا – لقب واحد قد يساعد توريه على كتابة التاريخ الأفضل في إفريقيا – لقب واحد قد يساعد توريه على كتابة التاريخ

دخل يايا توريه لاعب خط وسط مانشستر سيتي ومنتخب كوت ديفوار القائمة التي تضم 10 لاعبين ليتنافسون على الحصول على لقب أفضل لاعب في إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الاثنين عن قائمة تضم 10 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء.

توريه هو حامل لقب أفضل لاعب في القارة السمراء خلال آخر أربعة أعوام وهو رقم قياسي بالتساوي مع المهاجم الكاميروني صامويل إيتو.

وتعد كوت ديفوار هي ثاني أكثر دولة إفريقيا يتوج لاعبيها باللقب بواقع ثماني مرات بفارق ثلاثة مرات عن الكاميرون صاحبة الصدارة.

وينشر FilGoal.com تباعا تقارير عن ما قدمه أبرز المرشحين للفوز بالجائزة خلال عام 2015 وكانت البداية مع محمد صلاح (طالع التفاصيل).

والآن حان الدور على الفيل الإيفواري وقائد مانشستر سيتي وكوت ديفوار.

الألقاب

لم يحصل توريه خلال العام الماضي على أي لقب مع مانشستر سيتي فحل وصيفا للدوري الإنجليزي، ولم ينجح في الظفر بكأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان".

ولكن على النقيض تماما فقد نجح توريه في قيادة كوت ديفوار فيما فشل فيه قائدها التاريخي ديديه دروجبا وذلك بالفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخها.

ماذا قدم

شارك توريه خلال العام الجاري في كل البطولات مع مانشستر سيتي في 32 مباراة حتى الآن سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع أربعة.

مع الإيفواري شارك توريه في ثماني مباريات سجل خلالهم هدفا واحدا فقط وصنع مثله.

ولكنه كان أحد اللاعبين الذين نجحوا في تسجيل ركلة الجزاء في نهائي أمم إفريقيا بنجاح ليهدي بلاده لقبا غاليا.

ويتبقى لتوريه 12 مباراة يخوضها مع مانشستر سيتي خلال العام الجاري إذا ما استمر أدائه بشكل متميز فإنه سيكون منافسا بقوة.

كتابة التاريخ

وإذا ما حصل اللاعب الإيفواري المخضرم على اللقب الخامس في مسيرته فإنه سيكون أول في تاريخ القارة السمراء الذي يتوج بها خمس مرات على التوالي، بعدما كان أول لاعب يحصل عليها أربع مرات بشكل متتالي.

وذلك عكس صامويل إيتو الذي توج بها في أربع مرات متفرقة.

كما أنه سيكون أول لاعب يحصل عليها خمس مرات في مسيرته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه