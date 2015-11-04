الأفضل في إفريقيا – لقب واحد قد يساعد توريه على كتابة التاريخ

دخل يايا توريه لاعب خط وسط مانشستر سيتي ومنتخب كوت ديفوار القائمة التي تضم 10 لاعبين ليتنافسون على الحصول على لقب أفضل لاعب في إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الاثنين عن قائمة تضم 10 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء.

توريه هو حامل لقب أفضل لاعب في القارة السمراء خلال آخر أربعة أعوام وهو رقم قياسي بالتساوي مع المهاجم الكاميروني صامويل إيتو.

وتعد كوت ديفوار هي ثاني أكثر دولة إفريقيا يتوج لاعبيها باللقب بواقع ثماني مرات بفارق ثلاثة مرات عن الكاميرون صاحبة الصدارة.

وينشر FilGoal.com تباعا تقارير عن ما قدمه أبرز المرشحين للفوز بالجائزة خلال عام 2015 وكانت البداية مع محمد صلاح (طالع التفاصيل).

والآن حان الدور على الفيل الإيفواري وقائد مانشستر سيتي وكوت ديفوار.

الألقاب

لم يحصل توريه خلال العام الماضي على أي لقب مع مانشستر سيتي فحل وصيفا للدوري الإنجليزي، ولم ينجح في الظفر بكأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان".

ولكن على النقيض تماما فقد نجح توريه في قيادة كوت ديفوار فيما فشل فيه قائدها التاريخي ديديه دروجبا وذلك بالفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخها.

ماذا قدم

شارك توريه خلال العام الجاري في كل البطولات مع مانشستر سيتي في 32 مباراة حتى الآن سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع أربعة.

مع المنتخب الإيفواري شارك توريه في ثماني مباريات سجل خلالهم هدفا واحدا فقط وصنع مثله.

ولكنه كان أحد اللاعبين الذين نجحوا في تسجيل ركلة الجزاء في نهائي أمم إفريقيا بنجاح ليهدي بلاده لقبا غاليا.

ويتبقى لتوريه 12 مباراة يخوضها مع مانشستر سيتي خلال العام الجاري إذا ما استمر أدائه بشكل متميز فإنه سيكون منافسا بقوة.

كتابة التاريخ

وإذا ما حصل اللاعب الإيفواري المخضرم على اللقب الخامس في مسيرته فإنه سيكون أول في تاريخ القارة السمراء الذي يتوج بها خمس مرات على التوالي، بعدما كان أول لاعب يحصل عليها أربع مرات بشكل متتالي.

وذلك عكس صامويل إيتو الذي توج بها في أربع مرات متفرقة.

كما أنه سيكون أول لاعب يحصل عليها خمس مرات في مسيرته.