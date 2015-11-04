مرشح بنها: برنامجى يعتمد على تملك شباب بنها حصة بمشروع المليون ونصف فدان

قال اللواء دكتور حسن الطحلاوى المرشح بدائرة بنها إن برنامجه الانتخابى تم إعداده بصورة واقعية ومحددة ومدروسة بعيدا عن الكلام المرسل وغير المحدد.

وأشار الطحلاوى إنه سيواصل استكمال مشروعه الجارى فى تأهيل شباب وفتيات مدينة بنها من خلال برامج التنمية البشرية بعد مرحلتى الدبلوم المتوسط والمرحلة الجامعية بأحد مراكز التنمية البشرية بدون أى مقابل ومجانا وتنمية مدينة بنها بجهود أبنائها المخلصين.

وشدد على ضرورة وضع مدينة بنها على الخريطة السياحية بتنمية منطقة أتريب الأثرية والمساهمة فى تشغيل الشباب والأسر المنتجة داخل المنازل لصناعة السجاد بالمشاركة مع أحد أكبر مصانع السجاد بالقليوبية، وتم الاتفاق معه فى هذا الشأن، وإنشاء شركة لتمليك ألف شاب وفتاة من بنها حصة ضمن مشروع المليون ونصف فدان وإنشاء مدينة للحرفيين بعزبة البرنس بالمبنى المقام حاليا لتصبح مركز جذب استثمارى وتجارى وصناعى وإنشاء أسواق حضارية بأنفاق تحت الأرض بأربعة أماكن تمت دراستها وتحديدها لحل مشاكل الباعة الجائلين نهائيا تستوعب 3500 محل، بالمشاركة مع رجال الأعمال "التجربة الكورية"، مشيرا إلى أن ذلك البرنامج سيتم تطبيقه تزامنا مع الدور البرلمانى الأساسى من التشريع والرقابة وأن أهم أولوياته تتمثل فى الأمن ثم التعليم والصحة استنادا إلى سيرته الذاتية.

وقال الطحلاوى خلال لقائه بعدد من مواطنى دائرة قسم بنها إن حياته تشكلت بإحدى بيوت الوطنية المصرية العسكرية.