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ضبط عاطل بحوزته 14 قطعة حشيش و6772 صاروخ ألعاب نارية بالغربية

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ضبط عاطل بحوزته 14 قطعة حشيش و6772 صاروخ ألعاب نارية بالغربية ضبط عاطل بحوزته 14 قطعة حشيش و6772 صاروخ ألعاب نارية بالغربية
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية بحمله تموينية بدائرة المحافظة من ضبط "أمل .ا.م" 48 سنة صاحبة مكتبه بشارع محمد غرابه، قسم أول طنطا، مقيمه شارع ماهر الجندى، دائرة القسم وبحوزتها 17 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية،و 6772 صاروخ ألعاب نارية محدثه للصوت والشرر، وتم تحرير المحضر رقم 23309 جنح أول طنطا 2015.

كما تم ضبط "خالد .م.ش" 48 سنة صاحب مخزن مواد غذائية بحى الغفران، قسم ثان طنطا، ومقيم شارع السيد حلموس، دائرة القسم وبحوزته "2.390 طن" مواد غذائية مجهولة المصدر، فى المحضر رقم 26990 جنح قسم ثان طنطا 2015، و" محمد .س.ا" 32 سنة صاحب محل لبيع اللحوم بشارع الرفاعى، قسم ثان طنطا، ومقيم شارع كفرعصام ، قسم أول طنطا، وبحوزته 45 كجم لحوم مجمدة، تباع على أنها لحوم بلدية، فى المحضر رقم 27010 جنح قسم ثان طنطا 2015.

وفى مجال الرقابه على الأسواق لضبط الأسعار ومنع مغالاة التجار وإستغلال المواطنين تم المرور على الأسواق والمحلات العامة لإلزام التجار بالإعلان عن الأسعار وعمل محاولات شراء للسلع المسعرة جبريًا للتأكد من مدى التزام التجار بالبيع بالسعر الرسمى وقد أسفرت الجهود عن ضبط 19 قضيه لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين فى تصنيع وتداول الأغذية 18 قضيه عدم الإعلان عن الأسعار، وقضيه استخدام اسطوانة بوتاجاز مدعمه فى غير الغرض المخصص من أجلها، وقضيه أكياس سوداء فى تعبئه المواد الغذائية، وقضيه استخدام خل بدون بيانات.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز قطور ، من ضبط المدعو "رضا .م.ر"21 سنة عاطل مقيم قطور البلد، بعد ورود معلومات بقيادمة بالاتجار فى المواد المخدره متخذًا من محل إقامته مسرحا لمزاولة نشاطه الأجرامى.

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط المتحرى عنه بمحل إقامته وبحوزته 14 قطعة من مخدر الحشيش، و2 هاتف محمول، و 150 جنيهًا تم التحفظ على المضبوطات، وبسؤال المتهم ، اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23451 جنايات مركز قطور 2015.

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مصر 365

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