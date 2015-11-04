اليوم.. الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات يزور الإسماعيلية

يزور مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات برئاسة المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، فرع الشركة بالإسماعيلية، ويلتقى صباح اليوم الأربعاء بالمهندس وليد جاد رئيس مجلس الإدارة الشركة بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت جيهان فؤاد أمين عام اللجنة النقابية لمنطقة الإسماعيلية وأمينة المرأة بالشركة المصرية للاتصالات، إن النقابة بالشركة سوف تطرح المشاكل المتعلقة بالعاملين على مجلس الإدارة خلال الزيارة وعلى رأسها سوء الخدمة للرعاية الطبية لأسر العاملين بالشركة.

وأضافت أمينة المرأة بالشركة المصرية للاتصالات أن نقابة العاملين بالشركة سوف تطلب من الإدارة وضع حافز الإثابة على المرتب الأساسى للعاملين للمساواة بين الجميع.

وأشارت جيهان فؤاد إلى أن الزيارة سوف تشهد تكريم الرئيس التنفيذى للشركة ورئيس مجلس الإدارة للعاملين المميزين على مستوى منطقة تليفونات الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، برئاسة عمرو التهامى رئيس نقابة مدن والقناة وسيناء وممثل العاملين للرعاية الطبية فى مجلس الإدارة ومنحهم شهادات تكريم من قبل النقابة.

وسوف تشهد الزيارة حضور المهندس رفعت جنيدى نائب الرئيس التنفيذى لشئون المناطق والمهندس عبد الستار الشيخ رئيس قطاعات قبلى ومدن القناة والمهندس العربى صابر رئيس قطاع مناطق الإسماعيلية والمهندس محمد سيد مدير عام المنطقة.