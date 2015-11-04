مرشح حزب مستقبل وطن يبدأ دعايته الانتخابية بمؤتمر فى القناطر الخيرية

بدأ عادل عامر مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة القناطر الخيرية بالقليوبية دعايته الانتخابية بعقد مؤتمر جماهيرى للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، مساء أمس الثلاثاء، بقرية شلقان وحضر المؤتمر عدد كبير من أهالى الدائرة.

وقال عامر خلال المؤتمر إن برنامجه الانتخابى يعتمد بشكل كبير على خلق فرص عمل للشباب وإيجاد حلول حقيقية لمكافحة البطالة، من خلال الاهتمام بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور الرقابة الكاملة على المستشفيات الحكومية والخاصة والتأمين الصحى ودعم منظومة التعليم.

وأكد مرشح حزب مستقبل وطن أن من أهم أولويات برنامجه الجانب الصحى عن طريق السعى فى إنهاء إجراءات إنشاء مستشفى ضخم على مساحة 5550 متر، والذى أخذ جميع الموافقات عدا موافقة وزارة الزراعة، وإنشاء أكاديمية الشباب للتدريب والتأهيل لسوق العمل والتى تمت إزالة إنشاءاتها فى بداية الأمر لعدم موافقة الزراعة، مشددا على أهمية تفعيل دور الرقابة والتشريع.