ولي عهد الشارقة يدشن التطبيق الذكي «شارقتي»

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي صباح أمس في مكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة، والاطلاع على سير عمل المشروعات الخدمية في مدن ومناطق الشارقة التي من شأنها خدمة المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

ودشن سمو ولي عهد الشارقة التطبيق الذكي «شارقتي» الذي يهدف إلى تزويد زوار إمارة الشارقة والمقيمين والمستثمرين فيها بطريقة تفاعلية للتجول في الشارقة والتعرف على معالمها السياحية والخدمية باللغتين العربية والإنجليزية والمدعم بخارطة رقمية.

وأوضح المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن هذا التطبيق المبتكر يأتي دعماً للخطط والسياسات التي تنتهجها الدائرة والمنبثقة من التوجيهات السامية للمجلس التنفيذي الموقر في مجال التحول إلى تقديم الخدمات الذكية، وذلك من خلال تقديم أفكار وحلول ابداعية مبتكرة في مجال التطبيقات الذكية مما يسهم في الحصول على خدمات حكومية على مدار الساعة بإجراءات سهلة وكفاءة عالية وشفافية ويلبي احتياجات المتعاملين.

واطلع سمو ولي عهد الشارقة والسادة أعضاء المجلس التنفيذي على عرض مرئي حول التطبيق واستمع إلى شرح من القائمين على التطبيق حول خصائص التطبيق ومميزاته، منها عملية الملاحة بأسرع وأقصر طريق، وصور ثلاثية الأبعاد لأهم المعالم في إمارة الشارقة، وصور بانورامية بخدمة التجول الافتراضي عالية الجودة لمحيط الطرق بـ 360 درجة، وخدمة «كشته» والتي تعنى بترتيب وتنظيم رحلة في الإمارة بشكل سهل ومرن مروراً بالخدمات والمرافق، ووجود خاصية الملاحظات والتذكير بوقت الصلاة وأماكن المساجد خلال الرحلة، كما يتميز التطبيق بإمكانية استخدام بعض خصائصه بدون الحاجة إلى شبكة الإنترنت، وأشاد المجلس بفكرة ومميزات التطبيق وقدم شكره للدائرة على جهودها.

لجنة

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، أصدر المجلس قراراً رقم ( 36 ) لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن تشكل اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي في إمارة الشارقة برئاسة وليد فلاح المنصوري، وعضوية المهندس أحمد سالم الطنيجي، وإبراهيم علي سالم المليحي، والمهندس حمد جمعة الشامسي، وصالح حميد النقبي، وعبدالله سالم علي بن هويدن، وعبدالعزيز عبيد الحصان الشامسي، وعبدالله مطر تريم، والمهندس يوسف خميس العثمني، و سالم مبارك سالم بن دلموك الكتبي.

واعتمد المجلس إبرام مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية وبلديات إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى تفعيل التواصل والتنسيق فيما يتعلق بالرقابة الصحية، وإصدار التصاريح اللازمة للتراخيص التي تدار من المنزل ( اعتماد )، وتدريب أصحاب رخص اعتماد في مجال السلامة الغذائية ومنح شهادات لهم وذلك لضمان جودة المنتجات المقدمة، ويعد بمثابة علامة جودة لجميع المنتجات التي ينتجها أصحاب تراخيص اعتماد.

مراسيم

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على عدد من المراسيم الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرار مجلس أكاديمية العلوم الشرطية في إمارة الشارقة بشأن تعيين مدير عام لأكاديمية العلوم الشرطية، والذي نص على أن يعين العقيد الدكتور محمد خميس محمد علي العثمني مديراً عاماً لأكاديمية العلوم الشرطية في إمارة الشارقة.

مدير

أصدر المجلس القرار رقم (35) لسنة 2015 بشأن نقل وتعيين مدير لبلدية كلباء في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن ينقل خلفان عبدالله علي عيسى الذباحي من دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة إلى بلدية مدينة كلباء ويعين مديراً لها بدرجة مدير دائرة.