حمدان بن محمد: عَلمنا رمز وحدتنا ومصدر فخرنا

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن علم الإمارات سيبقى رمزاً للعزة والكرامة وأنه مصدر فخر لكل الإماراتيين الذين تربوا على الوحدة في ظل الاتحاد.

وأشاد سموه بمناسبة يوم العَلم التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، لتصبح مناسبة وطنية غالية يحتفي بها المواطنون والمقيمون على أرضنا الطيبة.

وأوضح سموه أن يوم العلم يعد دعوة لكل أبناء الوطن لاستحضار الجهود التي بذلها آباؤنا المؤسسون لبذل النفيس والغالي من أجل رفعة دولتنا التي شهدت العديد من النجاحات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وأصبحت من بين الدول التي تلقى احترام العالم وتقديره لما حققته من إنجازات نوعية في مختلف المجالات.

وأضاف سموه «في مثل هذا اليوم من كل عام يرفع أبناء الإمارات هاماتهم في وقت متزامن موجهين التحية لعلمهم مجددين الولاء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة التي وفرت لهم كل سبل السعادة والراحة وهو ما يعكس التلاحم الوطني بين أطياف المجتمع والروح الوطنية التي نحرص على غرزها في نفوس الأجيال القادمة».

جاء ذلك خلال رفع سمو ولي عهد دبي علم الدولة على سارية مقر القيادة العامة للشرطة في دبي بحضور اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي ومساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة وكبار الضباط وجمع من منتسبي أكاديمية شرطة دبي.

وبدأت فعاليات مراسم رفع العلم بوصول سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، راعي الحفل، يرافقه القائد العام لشرطة دبي إلى أرض الميدان، ثم توجه سموه مباشرة إلى السارية ورفع العلم.

وعقب ذلك، اصطف سموه إلى جانب القيادات الشرطية، وقدمت فرقة شرطة دبي الموسيقية عزفاً للسلام الوطني الإماراتي، ثم غادر سموه أرض الميدان.

مناسبة غالية

وحول المناسبة، قال اللواء خميس مطر المزينة في كلمته خلال الاحتفال: نحتفل اليوم في الثالث من نوفمبر المصادف لذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، برفع علم الإمارات عالياً على كافة المؤسسات، استجابة إلى الحملة التي دعا لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد أن رفع العلم مناسبة غالية على قلب كل إماراتي، فهي تعيدنا بالذاكرة إلى عام 1971 عندما وقف المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمهما الله، وإخوانهما مؤسسي الاتحاد، للمرة الأولى أمام دار الاتحاد رافعين علم الإمارات، معلنين قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، فمنذ ذلك التاريخ أصبح العلم رمزاً لوحدتنا وهويتنا وانتمائنا، وبات مصدر إلهامنا وقوتنا، ورفرف عالياً في مختلف المحافل الدولية ناقلاً للعالم قيمنا ومبادئنا العربية والإسلامية.

العز والانتماء

وأضاف اللواء المزينة إن اليوم ونحن نرفع العلم الإماراتي، نؤكد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما حكام الإمارات، أننا نقف خلفهم ونفخر بقيادتهم الرشيدة والحكيمة لسفينة دولة الإمارات، ونحرص على الحفاظ على مكتسباتنا الوطنية، وعاقدين العزم على أن نصل إلى مصاف الدول المتقدمة والتربع على عرش المراكز الأولى عالمياً، فبفضل قيادتنا الرشيدة أصبحنا محط أنظار العالم في التطور والتقدم والازدهار والشواهد على ذلك كثيرة.

وقال إن علم الإمارات سيبقى شامخاً خفاقاً يحمل في خفوقه معاني العزة والولاء والانتماء لشعب معطاء يبذل أبناؤه أرواحهم فداءً لرفعته وسموه، ويعبر عن مدى التلاحم الكبير الذي أدى إلى تحقيق الإنجازات العظيمة التي أبهرت العالم، وخاصة وأننا على بعد أيام من الاحتفال بدخول الاتحاد عامه الرابع والأربعين في 2 من ديسمبر المقبل.

وفي الختام قال اللواء المزينة: نرفع باسم القيادة العامة لشرطة دبي، أسمى أيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تخصيص يوم للعلم، نؤكد فيه على وحدتنا وانتمائنا ونجدد فيه الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة.

تجديد الولاء

ومن جانبه، قال اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الاكاديمية والتدريب، إن الاحتفال بيوم العلم اليوم يمثل تجديداً للولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي وتجسيداً لصورة إماراتية مشرقة تخفق الرايات فيها فوق كل البيوت تأكيداً على الحب والولاء وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة أبناء الإمارات.

وتمنى اللواء ابن فهد مزيداً من التقدم والنجاح لدولتنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والرؤية الوطنية البعيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإخوانهما حكام الإمارات.

لفتة كريمة

وقال العميد الدكتور غيث السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، إن رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم لحفل رفع العلم في الأكاديمية يعتبر لفتة كريمة من سموه إلى مصنع الرجال في شرطة دبي.

وأضاف إن الأكاديمية تشرفت بتنظيم فعالية رفع العلم بناء على توجيهات اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، وتم اختيارها لأنها الجهة التدريبية لتخريج رجال الأمن والصرح العلمي لتخريج القيادات الشرطية المستقبلية.

وأكد العميد السويدي أن فعالية رفع العلم تعكس مدى تلاحم أبناء دولة الإمارات مع القيادة الرشيدة، وتأتي تزامناً مع ذكرى غالية على قلوبنا وهي تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم، لنجدد فيها الولاء والانتماء لقائد الوطن.

في مثل هذا اليوم

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تشرفت اليوم بكل فخر واعتزاز برفع علم الدولة بمقر أكاديمية شرطة دبي مع احتفالات يوم العلم.

وأكد سموه في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن علم الإمارات سيبقى رمزاً للعزة والكرامة، ومصدر فخر لكل الإماراتيين الذين تربوا على الوحدة في ظل الاتحاد. وأضاف سموه: في مثل هذا اليوم من كل عام يرفع أبناء الإمارات هاماتهم في وقت متزامن.. موجهين التحية لعلَمهم.. مجددين الولاء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة. دبي- البيان