مكتوم بن محمد يطلع على تقييم أداء القضاة وأعضاء النيابة في دبي

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي، صباح أمس، اجتماع مجلس دبي القضائي الذي عقد في محاكم دبي. واطلع سمو نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي على تقييم الأداء للقضاة وأعضاء النيابة العامة لإمارة دبي.

كما ناقش الاجتماع الذي ترأسه سموه عددا من المواضيع المتعلقة بالعمل القضائي واحتياجاتها التي من شأنها تطوير العمل القضائي في إمارة دبي.

حضر الاجتماع المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، والخبير طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي والمستشار خليفة راشد بن ديماس أمين عام مجلس دبي القضائي وعدد من أعضاء مجلس دبي القضائي.