الشرقي: اسم الإمارات علامة على التفوق والريادة

رفع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، علم الإمارات في الساحة الأمامية لقصر سموه في الرميلة، احتفالاً بيوم العلم الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رئاسة الدولة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.

وقال سموه إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كرست حضورها في صدارة المشهد العالمي في المجالات كافة وبات اسم الإمارات علامة على الجودة والتفوق والريادة والنزوع نحو الإبداع والابتكار.. وذلك تزامنا مع نهضة شاملة شهدتها الإمارات في مناخي الحياة كافة عكستها أرقام النمو المتزايدة ومشاريع التنمية المستدامة وحجم الإنتاج وأعداد الوافدين إلى الدولة للإقامة أو السياحة.

فخر

وهنأ صاحب السمو حاكم الفجيرة مواطني الإمارات بمناسبة هذا اليوم الوطني الكبير وأكد أن رفع علم الدولة اليوم مبعث اعتزاز وفخر لكل واحد منا وهو حدث لا مثيل له في العالم حيث يتوحد الوطن بجميع أبنائه قيادة وشعبا في وقت واحد تحت راية واحدة في دلالة وطنية فريدة تجسد أسمى نماذج التلاحم بين أبناء البلد الواحد وأبلغ معاني الانتماء.

حضر مراسم رفع العلم مديرو الدوائر الحكومية والمسؤولون في الفجيرة وجرت المراسم على وقع النشيد الوطني الإماراتي الذي عزفته فرقة موسيقية عسكرية، وسط ثلة من قواتنا المسلحة والشرطة إضافة إلى عدد من طلاب المدارس في الفجيرة