حاكم عجمان: العمل الصادق يتواصل بقيادة خليفة

قام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برفع علم الدولة على سارية أعدت خصيصاً بجانب مبنى المربعة الأثري في شارع حميد بن راشد «كورنيش عجمان» بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي فيما تم عزف السلام الوطني أثناء رفع العلم.

وشارك في الاحتفال ورفع العلم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات ومديرو الدوائر، حيث عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة بالعزة والرفعة.

مراسم

كما شارك في مراسم رفع العلم عدد من طلاب وطالبات مدارس منطقة عجمان التعليمية الذي رددوا النشيد الوطني اثناء رفع العلم.

ويأتي الاحتفال استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع علم دولة الإمارات على كافة الدوائر والمؤسسات والمنازل بمناسبة «يوم العلم» الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم.

كما تأتي هذه الاحتفالية ضمن استراتيجيات دائرة التنمية السياحية بتحمل مسؤولياتها المجتمعية والوطنية وبتوجيه ورعاية من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، كما يأتي الاحتفال عند مبنى المربعة التراثي لأنه معلم تراثي اصيل وتاريخي معاصر للإمارة ويعكس صورة دولة الإمارات بكل مقوماتها ومراحلها.

معانٍ

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان عقب الانتهاء من مراسم رفع العلم أن رفع علم دولتنا الحبيبة في جميع المؤسسات والمدارس والوزارات والمنازل هو تعبير صادق عما يمثله العلم من معاني الرفعة والشموخ ويعزز الولاء والانتماء لهذا البلد وقيادته الرشيدة.

وأوضح سموه ان الثالث من شهر نوفمبر والذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في دولة الإمارات.. أصبح مقرونا برفع علم دولتنا الحبيبة في كل أرجاء الدولة وهي مناسبة تجسد حب الوطن في نفوس المواطنين وتكبر فيهم مشاعر الانتماء والولاء للوطن وقيادته.

وأشار سموه إلى أن مكانة العلم ستظل دائماً في قلوبنا حبا يتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل ويبقى تجسيدا حيا لذكرى الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه واخوانه الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل رفع العلم وإعلان ميلاد الدولة.

سواعد

وقال سموه «إننا في يوم العلم نجدد العهد بأن تتماسك سواعدنا وتتشابك أيادينا.. وأن مسيرة الانطلاق والعمل الصادق والمخلص ستتواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما اصحاب السمو حكام الإمارات.

من جانبه أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن رفع العلم يجسد الحس الوطني ويرسخ لذكرى عزيزة علينا وتخليد لذكرى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو وإخوانه الآباء المؤسسين حكام الإمارات رحمهم الله الذين رفعوا علم دولة الإمارات الموحدة بشعبها وأرضها للمرة الأولى في دار الاتحاد عام 1971.

وقال إننا في هذه الأيام الخالدة تعيش دولة الإمارات أجواء وأفراحا وطنية وتتزين برفع العلم في كل مكان مما يعزز في نفوس النشء والأجيال معاني الوفاء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

وأضاف سموه أن العلم هو أمانة تسلمناها من الآباء المؤسسين وإننا كمواطنين ندرك حجم التضحيات التي تحملها جيل الآباء ونعلم حجم المسؤوليات الملقاة على عواتقنا فواجبنا نحن المحافظة على ما تحقق لاستمرار المسيرة.