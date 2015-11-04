حاكم الفجيرة يستقبل عدداً من السفراء والقناصل

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة أمس، كلاً على حدة، تشانغ هوا سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة ونيكول بيتنتنر سفيرة دوقة لوكسمبورج لدى الدولة وإبراهيم صوري سيلا سفير جمهورية السنغال لدى الدولة الذين قدموا للسلام على سموه.

ترحيب

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالسفراء، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم لتعزيز وتقوية أواصر الصداقة التي تربط بين دولهم ودولة الإمارات.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة «كلاً على حدة» ومصدور رحمت قنصل عام بنجلاديش وعبدالعظيم محمد الصادق قنصل عام جمهورية السودان ولي لينغ قنصل عام جمهورية الصين لدى الدولة الذين قدموا للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالقناصل متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهم.

وحضر المقابلات الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.