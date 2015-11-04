حاكم رأس الخيمة: الإماراتيون متوحدون خلف القيادة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن احتفال دولة الإمارات قيادة وشعبا بيوم العلم يحمل في طياته رسائل عدة يأتي على رأسها توحد جميع فئات المجتمع الإماراتي خلف قيادته الرشيدة تحت راية واحدة تسمو إلى عنان السماء بإنجازاتنا ونهضتنا وتضحياتنا النبيلة.

ورفع سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأصحاب السمو حكام الإمارات ومواطني الدولة والمقيمين على ارضها بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدا أن المناسبات الوطنية تعد فرصة للتعبير عن وحدة الصف وتجديد العزم من اجل رفعة الإمارات ورقيها.

شموخ

جاء ذلك خلال الحفل الذي شهده صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمناسبة احتفالات الدولة بيوم العلم الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الرئاسة في دولة الإمارات بتنظيم من مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع برأس الخيمة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تحت شعار «ارفعه عاليا ليبقى شامخا» في منطقة «سارية العلم» على كورنيش القواسم برأس الخيمة.

وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لدى وصوله برفع علم الدولة والتوقيع على جدارية العلم يرافقه الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي وعدد من اعضاء المجلس الوطني الاتحادي وكبار ضباط القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية في رأس الخيمة.

وضمت الفعاليات عروضا للفرق الموسيقية والعسكرية وعروضا للطائرات الشراعية التي تحمل أعلام الدولة تزين سماء الإمارة إضافة إلى عروض مائية بأعلام الدولة وعروض للخيالة وبرامج تراثية وفنية متنوعة إضافة إلى معرض فني يضم عددا من اللوحات الفنية لكبار الفنانين التشكيليين برأس الخيمة.

انتماء

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أن الاحتفال بـ«يوم العلم» والذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر من كل عام تجديدا للولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي وتجسيدا لصورة إماراتية مشرقة تخفق الرايات فيها فوق كل البيوت يأتي تأكيدا على الحب والولاء فيستعد فيه الجميع من جهات حكومية ومحلية واتحادية وأفراد المجتمع لرفع أعلام دولة الإمارات فوق منازلهم ومؤسساتهم وهي مناسبة تزيد من ثقافة تقدير العلم باعتباره رمزا للانتماء لهذه الأرض ولهذا الوطن.

وأضاف «يأتي الاحتفال بيوم العلم استجابة فورية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للاحتفاء بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة والاحتفال بمسيرة الاتحاد في يومها الـ44 الذي يأتي ترجمة لمعاني التلاحم على خطى الآباء المؤسسين الذين كرسوا حياتهم لتكون الإمارات كما هي اليوم في مصاف الدول الأولى في التقدم والرخاء والازدهار شامخة قوية بحكمة قيادتها عظيمة بعطاء وحب هذا الشعب لهذه الأرض».

وأكد أن دولة الإمارات أصبحت اليوم واحة أمن وأمان بفضل الحفاظ على استقرارها وفرض النظام فيها وتصديها لكافة أنواع الفساد ومساهماتها الإنسانية الواسعة التي اتسعت الجميع وقال: «نهنئ أنفسنا بما وصلت له دولتنا ونهنئ قيادة وشعب دولة الإمارات ونتمنى لها كل النجاح والتقدم فاليوم نشعر بفخر واعتزاز بهذه التجربة القيمة ونتمنى لها مزيدا من النجاحات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله».

وعبرت موزة المسافري مدير المركز الثقافي عن سعادتها بدعم ورعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة والذي كان له أبلغ الأثر في نجاح الفعاليات في تحقيق اهدافها السامية.. مثمنة الأدوار الفاعلة التي قامت بها كافة الدوائر المحلية برأس الخيمة والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تضافرت جهودها جميعا لتخرج الاحتفالات بالصورة التي تليق بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا وعلى رأس هذه المؤسسات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ودائرة الأشغال برأس الخيمة ودائرة التشريفات والضيافة ونادي الجزيرة للطيران وفلاي بورد للرياضات البحرية وجمعيات النفع العام والمنطقة التعليمية برأس الخيمة.