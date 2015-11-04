حاكم أم القيوين: تفاعل الجميع تأكيد لتلاحم الشعب والقيادة

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، إن يوم العلم يشكل مناسبة وطنية بامتياز، وإن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى رفع علم الإمارات بشكل موحد يمثل تجديدا للعهد للوطن وقيادته الحكيمة.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن فخره واعتزازه برفع علم الدولة بمناسبة يوم العلم تحت شعار «ارفعه عاليا ليبقى شامخا» في ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في الدولة.

جاء ذلك خلال رفع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، العلم بحديقة الخور بأم القيوين احتفالا بيوم العلم وذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في الدولة.

تفاعل

وأشار سموه إلى أن تفاعل كافة فئات المجتمع مع حملة العلم يؤكد تلاحم شعب الإمارات خلف قيادته الرشيدة، ويبشر بالخير لمستقبل وطننا الغالي.. مشيرا سموه إلى أن هذا الاحتفال المجتمعي بالعلم وتقديره يغرس في نفوس الأجيال القادمة أن علمنا هو رمز احترام دولتنا ووحدتنا وفخرنا على مر الزمن، ويمثل تعهدا منا جميعا بتقديم الغالي والنفيس من أجل رفعة علمنا وعزة بلادنا.

وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين إن الاحتفال بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في الدولة يبعث في نفوس أبناء هذا الوطن شعورا بالزهو والاعتزاز بقائد عظيم قاد الإمارات بحكمة واقتدار وعبر بها نحو المستقبل الأكثر ازدهارا لتوفر لأبنائها والمقيمين على أرضها كل سبل الحياة الرغيدة والكريمة.

وأضاف سموه إن المشاعر الوطنية التي تسكن الجميع تجاه علم الدولة تستلهم مسيرة الآباء المؤسسين الذين وضعوا دعائم دولة الاتحاد لتظل رايته عاليا خفاقة وتزيد الأيام والسنوات هويتنا الوطنية وانتماءنا لهذا الوطن الغالي قوة ورسوخا وشموخا، وتزداد ثقة في التنقل من جيل الى جيل لنقل قدراتنا في المجالات كافة لتبقى الإمارات قوية أبية بجهود أبنائها وبطولاتهم في جميع المجالات.

فعاليات

وبدأت فعاليات الاحتفال بوصول صاحب السمو حاكم أم القيوين يرافقه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا والشيوخ إلى حديقة الخور، حيث قام سموه برفع العلم على ألحان الفرقة الموسيقية للشرطة الاتحادية مع ترديد طلبة المدارس للسلام الوطني للدولة.

وحضر الاحتفال الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ احمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن احمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية والعميد الشيخ راشد ين احمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين وراشد محمد أحمد مدير التشريفات ومديرو الدوائر المحلية والاتحادية بالإمارة.

كما شارك في الاحتفال مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بأم القيوين والمنطقة التعليمية ممثلة بمدارس الإمارة التي شاركت في الاحتفال بهذا اليوم الذي يعتبر عزيزا على نفوس كل مواطن ووافد على هذه الأرض الخيرة.