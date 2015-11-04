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محمد بن زايد: وحدتنا مصدر قوتنا وخليفة يثبت أركانها

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن وحدتنا وترابطنا وتكاتفنا هو مصدر قوتنا.

وقال سموه في تدوينات نشرتها صفحة أخبار محمد بن زايد عبر «تويتر»: نرفع العلم اليوم ونرفع معه حبا وتقديرا عاليين لرئيس الدولة لجهوده الوطنية ومبادراته المتواصلة ليبقى الوطن شامخا عزيزاً. وأضاف سموه: تحت راية هذا العلم تتجلى مسيرة نجاح وإنجازات ومكتسبات حققها أبناء الإمارات الأوفياء وهم يكرسون قيمة العطاء والبذل.

وتابع سموه: وحدتنا وترابطنا وتكاتفنا هو مصدر قوتنا وهو نهجنا الثابت الذي أسسه المغفور له زايد ويمضي في تثبيت أركانه خليفة.

وقال سموه: تلاحمنا اليوم هو غرس آبائنا وأجدادنا زرعوه في عمق جذور الوطن، معاهدين الله على أن نحافظ عليه لأجيالنا القادمة.

 

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