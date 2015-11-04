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العراق يؤكد التزامه بالبرنامج الحكومى وتصميمه على المضى بالإصلاحات

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العراق يؤكد التزامه بالبرنامج الحكومى وتصميمه على المضى بالإصلاحات العراق يؤكد التزامه بالبرنامج الحكومى وتصميمه على المضى بالإصلاحات

>أكد رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى التزامه بالبرنامج الحكومى وبنوده وتصميمه على المضى بالإصلاحات ومحاربة الفاسدين، داعيا إلى توحيد الكلمة والموقف للسير بالعراق إلى الطريق الصحيح والابتعاد ونبذ كل ما من شأنه أن يسهم فى عرقلة ما يخدم المواطن العراقى ويحقق مصالحه.

جاء ذلك خلال اجتماع العبادى مع الهيئة السياسية البرلمانية المشتركة للتحالف الوطنى واتحاد القوى بحضور عدد من وزراء العراقية، حيث تمت مناقشة المستجدات على الساحة السياسية والأمنية فى العراق.

وشدد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود من أجل تجاوز التحديات التى تواجه العراق على المستويين السياسى و الأمنى، وضرورة تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم الإصلاحات بما يخدم مصلحة الشعب العراقى.

وناقش الاجتماع قضية المهجرين وإعادة العوائل النازحة إلى المناطق التى تم تحريرها من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى، وأن يكون ما حدث فى تكريت مركز محافظة صلاح الدين بعد تحريرها وعودة النازحين نموذجا يطبق فى جميع المناطق المحررة، وفتح معبر بزيبز مابن الأنبار وبغداد أمام الحالات الإنسانية ونقل المواد الغذائية، إضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادى والمالى الذى يمر به العراق وضرورة إيجاد حلول للخروج من الأزمة الراهنة.
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مصر 365

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