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السلطات الإيرانية تعتقل لبنانياً يحمل الجنسية الأمريكية

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السلطات الإيرانية تعتقل لبنانياً يحمل الجنسية الأمريكية السلطات الإيرانية تعتقل لبنانياً يحمل الجنسية الأمريكية

>اعتقلت السلطات الإيرانية فى الآونة الأخيرة شخصا يحمل الجنسيتين اللبنانية و الأمريكية للاشتباه بـ"علاقاته المتينة مع الجيش و الإستخبارات الأمريكية"، بحسب ما افاد التلفزيون الايرانى الرسمى الثلاثاء.

من جهتها ومن دون أن تؤكد رسميا نبأ الاعتقال، قالت الخارجية الأميركية ان القضية تتعلق على الارجح بمواطن لبنانى يقيم بصورة دائمة فى الولايات المتحدة ولكنه لا يحمل الجنسية الأمريكية.

وأوضح التلفزيون الإيرانى أن للموقوف "العديد من العلاقات المتينة بالوسط العسكرى والاستخبارات الأميركية، مشيرا إلى انه يدعى نزار زكا، وبث التلفزيون العديد من الصور لرجل يرتدى زيا عسكريا، مؤكدا انها التقطت لنزار زكا فى قاعدة أميركية.
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